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Украинский "убийца Крымского моста" провалил экзамен экс-начальника ракетных войск

23 июня 2020, 14:00  •  32 • Политика
Военный эксперт оценил шансы украинской ракеты "Нептун" долететь до Крыма. Тот самый "убийца Крымского моста" из Украины провалил экзамен экс-начальника ракетных войск.
Противокорабельные крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" опасны для России, уверен украинский специалист Михаил Жирохов, пишет "Утро.ру". Как известно, на Украине "Нептун" позиционируют как "убийцу Крымского моста". Эксперты уже неоднократно высказывались на тему о том, почему планам Киева не суждено сбыться, однако украинские спикеры поют свою песню.
Доводы Жирохова оценил бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев. Впрочем, говорить о доводах даже не приходится. Скорее, Жирохов настаивает на бездоказательных тезисах, на что и указал Хатылев.
"Их (ракеты. - Ред.) никто не допустит на дистанцию выстрела", - цитирует Хатылева "Ура.ру".
Российские противовоздушный и береговой комплексы на раз решат проблему "Нептуна", если Киев вдруг действительно решится атаковать, подчеркнул Хатылев. При этом эксперт добавил, что хвастаться новинкой украинцам не стоит в принципе, поскольку создана ракета по советскому аналогу 80-90-х годов прошлого века.

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