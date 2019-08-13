Украинский "Обозреватель" провалил "план" по наращиванию паники после взрывов в России

По следам наращивания истерии силами американских спикеров, в том числе президента США Дональда Трампа или, например, сценариста сериала "Чернобыль" Крейга Мейзина, комментарии о взрыве на морской платформе в Белом море стали собирать и украинские журналисты. Дело в том, что спикеры сравнивали взрыв в ходе российских ракетных испытаний с новым "Чернобылем", имея в виду страшную катастрофу советского времени. Так вот, даже украинский эколог, беседовавший с одиозным изданием "Обозреватель" не стал сравнивать два инцидента.

"Пока это так не выглядит", - сказал сопредседатель российской экологической групп "Экозащита!" Владимир Спивяк.

Вероятно, дело в приставке "российской", спросит читатель? Возможно. Однако даже американские подписчики Трампа подняли на смех президента США, когда он стал говорить о катастрофе в Белом море. Как бы там ни было, эколог продолжает: для начала, об испытаниях ракеты "Буревестник", где мог быть так называемый мини-реактор, никто доподлинно не знает. Был там реактор или не был - все это домыслы неких независимых источников.

"Установить это на данный момент не представляется возможным, - терпеливо пояснил эксперт. - Но даже в самом худшем случае, если это действительно "Буревестник" с мини-реактором с ядерным материалом и если этот мини-реактор при взрыве разнесло, этого ядерного топлива далеко не столько, сколько было в Чернобыле".

Тогда "Обозреватель" использует, что называется, последний шанс. Так может, русские хоть что-то скрывают? Тут эколог отвечает, как надо. Говорит, что информация об инциденте, действительно, может скрываться.

"Мы не знаем, что там взорвалось, мы не знаем, что это такое, мы судим чисто теоретически, потому что информацию никто не предоставляет", - говорит он.

С другой стороны, речь идет о военной секретной разработке. Было бы странно раскрывать эти детали, разве не так? Напомним, в результате испытаний геройски погибли пять человек, однако широкую публику на Западе или, например, на Украине интересует не горе, а секреты… Например, The New York Times со ссылкой на неназванные источники впрямую пишет о чем-то недосказанном после взрывов и приводит реплики о провале российских испытаний.