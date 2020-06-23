Украинский "Нептун" не грозит Черноморскому флоту: Эксперт умерил амбиции Киева

Новости о том, что базирующимся в районе Новороссийска кораблям ВМФ России угрожает новая украинская противокорабельная ракета Р-360А "Нептун", не стоит воспринимать всерьёз. Так считает обозреватель РИА ФАН Андрей Союстов.

Информация об успешных испытания ракеты появилась на прошлой неделе, после чего ряд СМИ сообщили о том, что украинская разработка может создать проблемы для кораблей Черноморского флота, ибо Р-360А якобы может долететь до Краснодарского края.

Как отмечает Союстов, после воссоединения Крыма с Россией украинская сторона осталась без береговых ракетных комплексов (БРК), из-за чего было принято решение форсировать разработку "Нептуна", а в качестве носителя использовать РК-360МЦ. В реальности они являются клонами российских ПКР Х-35 и БРК "Бал" соответственно.

Несмотря на увеличение финансирования, в заявленные сроки сдачи проекта украинское конструкторское бюро "Луч" не уложилось. Испытания должны были стартовать в 2016 году, но первую цель Р-360А поразила только в июне 2020 года, причём её никогда не запускали на расстояние 280 километров.

Главные проблемы заключаются в дефиците денег у Киева, а также в том, что они не изменят расклад сил. "Нептун" может представлять угрозу только для кораблей погранслужбы ФСБ и гражданских судов, ибо корабли ВМФ и сухопутные войска прикрывают комплексы РЭБ и ПВО.

"Если взглянуть на ситуацию трезво, не впадая в "ересь" украинского турбопатриотизма, то окажется, что появление "Нептунов"… ничего не изменит... Дозвуковые ПКР, тем более такие как "Нептуны", - это ни в коем случае не Wunderwaffe", - добавил Союстов.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть в повестку дня "вопрос Крыма". По мнению политика, годами звучал только вопрос о прекращении конфликта в Донбассе, однако война якобы началась с полуострова. Он также пообещал вернуть в города Крыма и Донбасса "сине-жёлтые флаги".

"Мы сделаем всё, чтобы однажды долгожданный мир и сине-жёлтые флаги были в каждом украинском городе и посёлке на востоке Украины и в Крыму", - цитирует его слова телеканал "360".