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Украинский "Миротворец" заработает в России? Правила меняет Америка

30 июля 2020, 15:05  •  74 • Политика
Блокировка аккаунта телеканала Царьград в YouTube по указанию корпорации Google – элементарный акт войны. Информационной войны. Не против Царьграда – в принципе против любого СМИ России, использующего в своей работе западные интернет-ресурсы. Чем можно ответить на хозяйничанье врагов в нашем медиапространстве?
Автор:
Александр Цыганов
Внезапно, в ночь, без объявления войны... Не зря именно таковой оказалась первая ассоциация, которая была озвучена кое-кем из тех, кто прокомментировал лишение Царьграда его основной платформы на YouTube. И очень точно определил цель этого решения корпорации Google Сергей Латышев: "Внезапный удар по спящим аэродромам, чтобы ошеломить, деморализовать и ослепить врага. Именно это произошло с СССР рано утром 22 июня 1941 года".
Не менее точно другой столь же блестящий обозреватель Царьграда Михаил Тюренков указал на "трагическую и в то же время священную символику" двух дат: "22 июня 1941 года гитлеровцы напали на Землю Русскую в православный праздник всех святых, в Земле Российской просиявших, – День Русских Святых", а "гугловцы" совершили нападение на Первый Русский (а именно так неофициально именуется наш канал) точно так же, как и гитлеровцы, – "аки тать в нощи", в День Крещения Руси – память святого равноапостольного великого князя Владимира".

Но отсюда возникают и другие неизбежные ассоциации…

Не раз и не два многие политики, эксперты и обозреватели СМИ в России и по всему миру указывали: как ни упражняйся Запад в придании всё новых и новых смыслов изобретённому им термину "гибридная война" – один из её смыслов очевиден. И он тоже определяется словом "война". Только – война информационная.
Она идёт, и идёт в полную силу. На ней нас, русских, Россию, уже записали в убийцы, агрессоры, кибертеррористы, отравители. И прочая, и прочая. И это далеко не брань, которая якобы на вороту не виснет. Сегодня, при той тотальной власти, которую западные центры силы и идеологии имеют над СМИ, любая ложь превращается в тотальную. А значит – прямо по заветам Геббельса – ей верят.
Однажды мы проснёмся не с чёрными экранами на месте миллионного по аудитории аккаунта Царьграда, а с чёрными экранами на месте многомиллионных Первого канала, канала "Россия 1", НТВ и так далее. Фото: Paolo Manzo/Global Look Press via ZUMA Press
А уж обернуть затем эту веру в политические разрывы, в экономические санкции, в террористические действия против России – дело техники. И если дойдёт до горячего, то те же европейские и американские солдаты с чистой совестью будут нас, расчеловеченных их пропагандою, уничтожать, как каких-нибудь орков...
Да они уже к этому готовятся. Аккаунт Царьграда заблокировали – зато экстремистский сайт "Миротворец" продолжает работать под крышей Google. Тот самый, который открыто говорит, что ведёт списки "врагов Украины" для того, чтобы потом уничтожать. А кое-кого на Украине – уже и уничтожили по наводке этого ресурса. Достоверно известно, например, что в 2015 году убийцы нашли журналиста Олеся Бузину при помощи этого сайта. Но Google, который заблокировал аккаунт Царьград в YouTube, по собственному официальному пояснению, из тех соображений, что "соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли", – даже не собирается ничего подобного делать с украинским экстремистским ресурсом.
Ну, так и правильно. Гитлеровцы в войну тоже создавали и вооружали части СС из союзных украинских и прочих туземных нацистов. Так что и от американского Google вряд ли можно ожидать ликвидации полезных США карателей и полицаев информационной войны.
Ведь это действительно война...

Но коли это война…

...то, простите, и на себя полезно оборотиться.
Всё по той же ассоциации Россия на информационной войне оказывается в ещё худшем положении, нежели советские войска в первые дни гитлеровской интервенции. Если тогда фашисты ещё минимум год вели войну захваченными на попавших в их руки военных складах припасами и вооружением, то сегодня мы видим себя в положении, когда и склады, и пути их снабжения, и даже заводы, производящие вооружение и технику, изначально находятся в руках врага.
В самом деле, тот же американский ресурс YouTube базируется на сервере в американской Калифорнии и принадлежит американской корпорации Google. Социальная сеть Facebook тоже принадлежит американцам, которые откровенно глумятся над русским её сектором, отдав его в управление националистически настроенным щирым. Которые никак не будут реагировать на перемежающиеся хуторским матом определения "кацапстан" и требования его "полностью уничтожить", зато мгновенно заблокируют вполне цивилизованный ответ на подобные выпады.
Мы пользуемся приложениями Google, программами Google, поисковиком Google, магазинами Google и других западных ресурсов, в значительной мере позволив захиреть конкурирующим национальным ресурсам. Недаром, видимо, даже такой уж всяко хорошо информированный и на больших политических высотах барражирующий специалист по СМИ как руководитель Russia Today Маргарита Симоньян с глубочайшей тревогой высказалась только что и по поводу бардака в нашей информационной сфере, и по поводу проистекающего из этого и уже наметившегося проигрыша в информационной войне...
Но дело ведь не только в управлении. И не в бардаке. В конце концов, все знают, как легко и безболезненно растворяются деньги, выделяемые на такую сложную для отчётности сферу как информация и пропаганда. А бардак, как известно, хорошо скрывает финансовые следы.
Однако сегодня мы дело имеем с войной. И следовательно, управление в сфере информации давно пора переводить на военные рельсы и военные требования.

И первыми же шагами напрашиваются…

...меры не то чтобы прямо контрсанкционные (хотя и они тоже, раз так здорово помогли вставать на ноги сельскому хозяйству и ряду других секторов народного хозяйства), а просто – меры защитные. Оборонительные, если угодно. Импортозамещение должно прийти и в информационный сектор.
Иначе однажды мы проснёмся не с чёрными экранами на месте миллионного по аудитории аккаунта Царьграда, а с чёрными экранами на месте многомиллионных Первого канала, канала "Россия 1", НТВ и так далее. А уж "милитаристская" и патриотичная "Звезда" просто напрашивается на бан со стороны западных заправителей мировых интернет-ресурсов.
А потому остаётся договорить вслед за Маргаритой Симоньян то, что она не проговорила. А именно: необходимо на государственном и самом высшем уровне взяться за ликвидацию "бардака" в медиасфере. А говоря более предметно – выцарапывания её из тотальной зависимости от тоталитарного Запада. Необходимо обеспечить предельные ограничения для иностранных информационных, цифровых, софтопроизводящих корпораций работать в наших медиа- и интернет-сферах. Надо создать для них такой же режим, какой они создали на своих площадках – когда в ответ на любое нелояльное по отношению к России, её руководству и народу высказывание всем этим ютубам, гуглам, фейсбукам автоматически перекрывается доступ в наше национальное информационное пространство. В ответ на любое ограничение с их стороны в адрес наших медиаресурсов – перекрытие рекламных поступлений. В ответ на экстремистскую фразу – громадный, ставящий волосы на дыбы штраф.
Пять неудобных вопросов о политической цензуре: Генпрокуратура проверит Google
А с чем сами останемся? Ну, так и после плохой жатвы надо снова сеять. Прифронтовые склады и укрепрайоны захвачены врагом, да. Но это значит всего лишь то, что необходимо снова их строить и воссоздавать. И для начала хотя бы создать частно-государственный (при контрольном пакете государства) холдинг для работы с интернетом. Аккуратно, но энергично и мощно переводить интернет на собственные серверы. Переводить весь отечественный цифровой сектор на собственное программное обеспечение. И не вообще, как мы об этом и так постоянно слышим, а – вчера.
Не то действительно получается извращённая ситуация: на нас нападают, с нами воюют, а мы наши материалы размещаем на ресурсах врага. И случай Царьграда – показатель того, что может однажды случиться с любым российским медиа.

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