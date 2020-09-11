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Украинский "флот" пересчитали по пальцам. Стало известно, сколько кораблей Киев оставил в Крыму

11 сентября 2020, 18:30  •  100 • Политика
Украинский "флот" пересчитали по пальцам. Стало известно, сколько украинских кораблей осталось на полуострове с 2014 года и какая их ждёт судьба.
Украина держала в Крыму 40 кораблей, среди которых были как боевые суда, так и корабли поддержки. Часть этих сил Киеву удалось вывести, однако чуть более половины осталось на полуострове. Примечательно, что некоторые экипажи сами приняли решение перейти на сторону России и подняли андреевские флаги. Впоследствии они стали фигурантами уголовных дел на Украине за дезертирство.
На сегодняшний день в Крыму находится 21 украинский корабль. Речь идёт о девяти боевых кораблях, девяти вспомогательных, двух недостроенных корветах и одной подводной лодке "Запорожье". Все они готовятся к консервации на озере Донузлав. Изначально российские власти хотели сделать из подлодки военно-морской музей Севастополя, однако от этих планов впоследствии отказались, передаёт канал "Оружие и техника".
Судьба украинских кораблей по-прежнему остаётся неопределённой. Россия планировала передать корабли Киеву, однако этому помешала вспыхнувшая в Донбассе война. Теперь Москва готова отдать суда только после окончания этого вооружённого конфликта.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, проведённого в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт и обсуждению не подлежит. Любые попытки оспорить решение крымчан являются нарушением права народа на самоопределение.

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