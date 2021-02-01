Украинский "борец с Путиным" взял интервью с невидимкой в Москве: Цымбалюк сошёл с ума?

Портал "Русская весна" опубликовал фотографию украинского "борца с Путиным" журналиста Романа Цымбалюка, сделанную сегодня во время несогласованных протестных акций в Москве.

Цымбалюка застали за странным занятием - он как будто бы брал интервью, но только перед ним не было собеседника. Более того, он стоял у парапета спуска в метро. Запись интервью с невидимкой прислали в редакцию.

В комментариях пользователи начали выдвигать свои версии:

"Собеседника позже дорисует..." - написал Тимур Ишметев.

"Биполярочка", - поставила "диагноз" Валерия Соколова.

"Кукушка вылетела из гнезда. В Кащенко не брать. Домой отправьте, в страну-лепрозорий", - отметил Captain Blood.