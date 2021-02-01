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Украинский "борец с Путиным" взял интервью с невидимкой в Москве: Цымбалюк сошёл с ума?

01 февраля 2021, 11:25  •  388 • Политика
Украинского "борца с Путиным" Романа Цымбалюка засняли на несанкционированных митингах в Москве за странным занятием - он записывал интервью с невидимкой. В комментариях под новостью задаются вопросом: неужели Цымбалюк сошёл с ума?
Портал "Русская весна" опубликовал фотографию украинского "борца с Путиным" журналиста Романа Цымбалюка, сделанную сегодня во время несогласованных протестных акций в Москве.
Цымбалюка застали за странным занятием - он как будто бы брал интервью, но только перед ним не было собеседника. Более того, он стоял у парапета спуска в метро. Запись интервью с невидимкой прислали в редакцию.
В комментариях пользователи начали выдвигать свои версии:
"Собеседника позже дорисует..." - написал Тимур Ишметев.
"Биполярочка", - поставила "диагноз" Валерия Соколова.
"Кукушка вылетела из гнезда. В Кащенко не брать. Домой отправьте, в страну-лепрозорий", - отметил Captain Blood.

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