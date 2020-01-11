Украинский "Боинг" мог взорваться над Турцией, но "у исполнителей что-то пошло не так" - журналист

В Иране ранее объяснили задержку вылета украинского "Боинга", который 8 января потерпел крушение близ Тегерана. Как заявили официально иранские власти, график вылета на час от запланированного времени сместился из-за объёма перевозимого багажа.

Однако, предположил на странице Facebook журналист Денис Тукмаков, возможно, в этом часе и есть указание на версию о причинах ЧП.

"Если в теракте зияет логическая дыра, значит, у исполнителей что-то пошло не так. В истории с крушением "Боинга-737" такой дырой выглядит место его гибели - и связанная с ним версия про "Тор", которую с опозданием на сутки принялись разгонять глобальные СМИ. История с "роялем в кустах" в пригородах Тегерана никому была не нужна - она лишняя. И когда лайнер всё-таки рухнул через 6 минут после взлёта, на Западе поспешили откреститься: "неисправность", мол, и всё тут. Заголосили лишь после "слива Трампа", как по команде", - отмечает он.

В то же время если предположить, что часового опоздания вылета "Боинга" не было, то версия о трагедии, сгубившей 176 жизней, выстраивается весьма логично.

"Как раз за час он долетел бы до ирано-турецкой границы. Вылети он вовремя и взорвись там, очень многое пошло бы иначе. Особенно - дела в едва народившемся "тройственном союзе" России, Ирана и Турции", - объяснил журналист.

Крушение смело бы, само собой, не только тройственный союз держав, но и повлекло бы иные глобальные политические изменения.

"Союз трёх стран - принципиален. "Сбитый" над турецкими горами борт, битком набитый этническими иранцами?.. Да не было бы уже никакого союза. Кончился бы ещё вчера. Вот это совсем другое дело. Вот это был бы настоящий "рояль в кустах", - резюмировал он.

Подписчики Тукмакова разделились во мнениях. Кто-то выразил сомнения по поводу такого сценария авиакатастрофы, а кто-то, напротив, счёл версию весьма интересной.