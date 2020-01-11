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Украинский "Боинг" мог взорваться над Турцией, но "у исполнителей что-то пошло не так" - журналист
11 января 2020, 17:39 • 305 • В мире
Журналист Денис Тукмаков предположил, что могло произойти, если бы лайнер МАУ вылетел из Тегерана не с часовым опозданием, а по расписанию. По его подсчётам, борт мог к тому времени быть над территорией Турции. Предположительный взрыв внутри самолёта с этническими иранцами над Турцией привёл бы к глобальным политическим потрясениям, в которые оказалась бы втянута и Россия. По мнению журналиста, тогда ЧП, жертвами которого стали 176 человек, нанесло бы кардинальный слом едва народившемуся "тройственному союзу" России, Ирана и Турции.
В Иране ранее объяснили задержку вылета украинского "Боинга", который 8 января потерпел крушение близ Тегерана. Как заявили официально иранские власти, график вылета на час от запланированного времени сместился из-за объёма перевозимого багажа.
Однако, предположил на странице Facebook журналист Денис Тукмаков, возможно, в этом часе и есть указание на версию о причинах ЧП.
В то же время если предположить, что часового опоздания вылета "Боинга" не было, то версия о трагедии, сгубившей 176 жизней, выстраивается весьма логично.
"Как раз за час он долетел бы до ирано-турецкой границы. Вылети он вовремя и взорвись там, очень многое пошло бы иначе. Особенно - дела в едва народившемся "тройственном союзе" России, Ирана и Турции", - объяснил журналист.
Крушение смело бы, само собой, не только тройственный союз держав, но и повлекло бы иные глобальные политические изменения.
Подписчики Тукмакова разделились во мнениях. Кто-то выразил сомнения по поводу такого сценария авиакатастрофы, а кто-то, напротив, счёл версию весьма интересной.
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