Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Заставить людей любить Украину
Косачев: инцидент со сбитым Ираном лайнером после расследования должен быть исче...
"Самолёт развалился бы в воздухе": Военный эксперт объяснил, почему Bo...
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев
Главная / В мире

Украинский "Боинг" мог взорваться над Турцией, но "у исполнителей что-то пошло не так" - журналист

11 января 2020, 17:39  •  305 • В мире
Журналист Денис Тукмаков предположил, что могло произойти, если бы лайнер МАУ вылетел из Тегерана не с часовым опозданием, а по расписанию. По его подсчётам, борт мог к тому времени быть над территорией Турции. Предположительный взрыв внутри самолёта с этническими иранцами над Турцией привёл бы к глобальным политическим потрясениям, в которые оказалась бы втянута и Россия. По мнению журналиста, тогда ЧП, жертвами которого стали 176 человек, нанесло бы кардинальный слом едва народившемуся "тройственному союзу" России, Ирана и Турции.
В Иране ранее объяснили задержку вылета украинского "Боинга", который 8 января потерпел крушение близ Тегерана. Как заявили официально иранские власти, график вылета на час от запланированного времени сместился из-за объёма перевозимого багажа.
Однако, предположил на странице Facebook журналист Денис Тукмаков, возможно, в этом часе и есть указание на версию о причинах ЧП.
"Если в теракте зияет логическая дыра, значит, у исполнителей что-то пошло не так. В истории с крушением "Боинга-737" такой дырой выглядит место его гибели - и связанная с ним версия про "Тор", которую с опозданием на сутки принялись разгонять глобальные СМИ. История с "роялем в кустах" в пригородах Тегерана никому была не нужна - она лишняя. И когда лайнер всё-таки рухнул через 6 минут после взлёта, на Западе поспешили откреститься: "неисправность", мол, и всё тут. Заголосили лишь после "слива Трампа", как по команде", - отмечает он.
В то же время если предположить, что часового опоздания вылета "Боинга" не было, то версия о трагедии, сгубившей 176 жизней, выстраивается весьма логично.
"Как раз за час он долетел бы до ирано-турецкой границы. Вылети он вовремя и взорвись там, очень многое пошло бы иначе. Особенно - дела в едва народившемся "тройственном союзе" России, Ирана и Турции", - объяснил журналист.
Крушение смело бы, само собой, не только тройственный союз держав, но и повлекло бы иные глобальные политические изменения.
"Союз трёх стран - принципиален. "Сбитый" над турецкими горами борт, битком набитый этническими иранцами?.. Да не было бы уже никакого союза. Кончился бы ещё вчера. Вот это совсем другое дело. Вот это был бы настоящий "рояль в кустах", - резюмировал он.
Подписчики Тукмакова разделились во мнениях. Кто-то выразил сомнения по поводу такого сценария авиакатастрофы, а кто-то, напротив, счёл версию весьма интересной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



305
Источник
Похожие новости
11 января 2020, 11:09
"Говорить, что теракт или что был сбит, - рано": Украина получила доступ к чёрным ящикам рухнувшего "Боинга"
10 января 2020, 22:09
"Исключительно из предосторожности": Послушав заявление Трюдо, Lufthansa вернула самолёт, вылетевший в Тегеран
11 января 2020, 04:39
Почему Запад раздувает версию о вине Ирана в крушении украинского Boeing
10 января 2020, 22:09
Порноактрисы и модели решили спасти коал в Австралии при помощи голых фото
11 января 2020, 11:09
Лукашенко ввёл налог на прибыль в 50% за прокачку нефти через Белоруссию
11 января 2020, 01:24
Отчего США сдали назад в конфликте с Ираном
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2020, 23:39
«Его успех — большая неожиданность»: как может измениться курс Хорватии после победы Милановича на выборах президента
09 января 2020, 03:54
Спутали гражданский борт с самолётом правительства Ирана? Обнаружен американский след в крушении Боинг - источник
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
07 января 2020, 22:24
СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.