Украинский пропагандист подставил Папу Римского

Ещё совсем недавно глава офиса президента Украины Ермак напросился в Ватикан и устроил себе и своему шефу на этом знатный пиар. Отсюда ещё пока не гонят в шею украинских клоунов от большой политики, чем они и пользуются при каждом удобном случае. Однако последний «подвиг» украинских пропагандистов скорее всего навсегда захлопнет перед Киевом и эту дверцу.Речь идёт о скандальном высказывании Папы Римского об однополых бараках, в котором он якобы не только их одобрял, но и благословил. В Ватикане уже отреагировали на вброс, который вызвал бурный ажиотаж во всём мире, сообщив, что слова Папы, произнесённые на испанском, намеренно исказили при переводе. Но до конца папская служба не разобралась во всех нюансах провокации.А вот донецкий историк Владимир Корнилов обратил внимание на первоисточник этого вброса и просто уточнил автора сего шедевра. Известно, что фраза эта прозвучала в документальном фильме «Франческа» американского режиссёра российского происхождения. А им оказался некий Евгений Афинеевский, скандально известный за свои провокационные поделки.Корнилов возмутился от того, что где-то в западных СМИ утверждают, что «режиссёр» российского происхождения. По его мнению, этого персонажа никак не свяжешь с Россией. Он давно уехал в Израиль. Отметился там со всех сторон провокационным фильмом «Ой-вей, мама я гей», после чего ему в буквальном смысле пришлось драпать оттуда во все лопатки. Пару лет он перебился в США, где его явно пригрели какие-нибудь связанные с Соросом НКО, после чего он метнулся на Украину, где снял отвратную агитку о Майдане «Украина в огне». За этой «шедевр» он получил даже орден из рук Порошенко.И вот каким-то образом он умудрился получить разрешение вместе с командой других операторов и журналистов снимать Папу Римского, после чего быстро состряпал свою «Франческу», отрывок из которой наделал столько шума. И ведь украинский (в данный момент) пропагандист действительно подставил Папу, буквально слепив никогда не звучавшее высказывание на коленке. Не зря кардиналы утверждают, что снято это было не там, где показывается в фильме, и слова вырваны из контекста.Дешёвый, по методам работы, пропагандист, воспевавший госпереворот на Украине, и устроившийся штатным подпевалой майданной власти, умудрился вызвать ажиотаж во всём католическом мире. После такого Ватикан вряд ли продолжит общение с киевскими реформаторами.