Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / Украина

Украинский пропагандист: Мы станем первой страной, победившей русских

16 марта 2020, 06:35  •  168 • Украина


У Украины есть все ресурсы, чтобы, продолжая вести войну на Донбассе, модернизировать свою экономику и построить мощное государство по примеру Израиля.

Об этом в эфире «5 канала» заявил главный редактор украинского пропагандистского издания «Цензор» Юрий Бутусов.

«Мы не только можем, у нас это единственный путь: мы должны стать первым народом, первой страной, которая даст отпор русским. Это наша историческая миссия», – заявил Бутусов.

«А мы можем это сделать? Военным путём?» – спросила журналистка Янина Соколова.

«Конечно. Абсолютно. У нас полно сил для того, чтобы продолжать давать отпор на Донбассе, за это время модернизировать свою экономику и доказать всему миру, что мы, как Израиль, способны построить крепкое, мощное государство, экономически мощное, и даже продолжать развиваться в условиях войны. И это для нас вызов, который мы должны преодолеть» – ответил пропагандист.

«А вместо того, чтобы преодолевать вызовы, кто-то ищет панацею – давайте какую-то мягкую форму капитуляции найдём, такую, мягкую, чтобы она не раздражала, мы не будем ничего признавать, но мы прекратим стрелять. И что будет? Ничего не будет, но, возможно, кто-то как-то когда-то потом с Путиным договорится. Никто не договорится. Это просто мы перекидываем ответственность со своего поколения на следующие…

История очень строго оценит тех, кто сейчас разглагольствует с помощью популистских призывов прекратить огонь. Эти люди, наверное, думают, что у них есть какая-то другая страна, или они могут поехать во Францию, Италию, куда угодно. Ну, нет! На Украине от этого хорошо не будет», – добавил Юрий Бутусов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



168
Источник
Похожие новости
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
15 марта 2020, 16:35
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
15 марта 2020, 11:35
Китайцы пофантазировали об Украине без Одессы
15 марта 2020, 20:35
Импичмент для двоих: акцию против Зеленского в Одессе поддержала лишь пара активистов
16 марта 2020, 01:35
Лариса Ницой назвала жителей Донбасса «быдловатыми чужаками» и предложила отгородиться от них стеной
15 марта 2020, 19:35
Коалиция в парламенте Молдовы может появиться уже на следующей неделе
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фей...
16 марта 2020, 02:35
Почему военный вертолёт обстрелял жилой дом в Чите: Минобороны прокомментировало инци...
16 марта 2020, 04:35
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам посл...
16 марта 2020, 01:35
Лариса Ницой назвала жителей Донбасса «быдловатыми чужаками» и предложила отгородитьс...
16 марта 2020, 01:35
В страхе перед пандемией Запад скатывается к привычному фашизму (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2020, 17:35
Заговор раскрыт? "Хозяева денег" запустили коронавирус для свержения двух президентов
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
09 марта 2020, 17:20
Самая дешевая *** Одессы дает жесткий ответ
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям
15 марта 2020, 16:35
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.