Украинский пропагандист: Мы станем первой страной, победившей русских

У Украины есть все ресурсы, чтобы, продолжая вести войну на Донбассе, модернизировать свою экономику и построить мощное государство по примеру Израиля.Об этом в эфире «5 канала» заявил главный редактор украинского пропагандистского издания «Цензор» Юрий Бутусов.«Мы не только можем, у нас это единственный путь: мы должны стать первым народом, первой страной, которая даст отпор русским. Это наша историческая миссия», – заявил Бутусов.«А мы можем это сделать? Военным путём?» – спросила журналистка Янина Соколова.«Конечно. Абсолютно. У нас полно сил для того, чтобы продолжать давать отпор на Донбассе, за это время модернизировать свою экономику и доказать всему миру, что мы, как Израиль, способны построить крепкое, мощное государство, экономически мощное, и даже продолжать развиваться в условиях войны. И это для нас вызов, который мы должны преодолеть» – ответил пропагандист.«А вместо того, чтобы преодолевать вызовы, кто-то ищет панацею – давайте какую-то мягкую форму капитуляции найдём, такую, мягкую, чтобы она не раздражала, мы не будем ничего признавать, но мы прекратим стрелять. И что будет? Ничего не будет, но, возможно, кто-то как-то когда-то потом с Путиным договорится. Никто не договорится. Это просто мы перекидываем ответственность со своего поколения на следующие…История очень строго оценит тех, кто сейчас разглагольствует с помощью популистских призывов прекратить огонь. Эти люди, наверное, думают, что у них есть какая-то другая страна, или они могут поехать во Францию, Италию, куда угодно. Ну, нет! На Украине от этого хорошо не будет», – добавил Юрий Бутусов.