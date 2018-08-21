Украинский прокурор предложил создать группу спецназа для похищения Януковича

По мнению Кравченко, ведущего дело бывшего президента Украины, это может быть подразделение по примеру израильского Моссада.

В случае если экс-президента Украины Виктора Януковича признают виновным в государственной измене, его нужно будет доставить в страну с помощью специального подразделения. Такое мнение выразил в интервью «Общественному ТВ» прокурор Руслан Кравченко, занимающийся делом экс-президента.

«Создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», - предложил прокурор.

Государственный обвинитель напомнил, что обвинение требовало для Януковича 15 лет тюрьмы. Отвечая на вопрос журналиста о том, почему не предлагалось пожизненное заключение, Кравченко пояснил это отсутствием такой нормы в стране на момент президентства Януковича.

Напомним, президент Украины Виктор Янукович был свергнут в результате государственного переворота на Украине в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, политик спасся бегством в Россию. Впоследствии откровенные признания многих высокопоставленных украинцев, в том числе главы МВД Арсена Авакова и главы СНБО Турчинова, подтвердили справедливость опасений экс-президента.