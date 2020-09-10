Украинский профессор: хасиды разносят COVID-19 по Украине при поддержке президента-еврея

Несмотря на запрет Кабинета министров массовых мероприятий в Умани на Рош ха-Шана — еврейский Новый год, и закрытие границ для иностранцев, хасиды-паломники пробираются к месту захоронения их духовного вождя Нахмана.Как сообщается на официальном сайте внутренних дел Украины, 7 сентября министр МВД Арсен Аваков заявил, что в этом году на еврейский новый год Рош ха-Шана власти разрешат въезд около трем тысячам паломников.«По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тысяч чел. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19», — сказал Аваков.Как ведут себя на Украине прибывшие хасиды описал профессор кафедры географии Украины Киевского национального университета им. Шевченко Пётр Масляк на своей странице в Facebook и попал в антисемитский скандал. На возмущение ученого поведением паломников в столице Украины обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.По словам профессора, он стал свидетелем ситуации в киевском метро, когда группа хасидов без масок «зайцами» вошла в столичную подземку, полицейские же сделали вид, что ничего не видят.«Но я уже несколько раз видел, как в подобных случаях эти полицаи скручивали и тянули в отделение "глюпых хахлов", которые не имели масок. О неоплате за проезд вообще речь не идёт», — подчеркнул он.«Почему хасиды ведут себя так, почему украинцы, нарушая свои же законы, позволяют им такое? Разговаривал по этому поводу с евреями. Так они украинцев вообще считают дебилами и животными. Говорят: выбрать в Украине президентом этнического еврея могли только скоты. Может, они правы? Евреи в Израиле никогда бы не выбрали президентом этнического украинца, потому что им не всё равно», — заявил профессор киевского университета.По его словам, «хасиды, носители коронавируса в Израиле, имея гласную или негласную поддержку президента-еврея, едут в Украину, не обращая внимания на запреты властей "для дураков" и разносят эту заразу по всей стране».«И когда Украина вся вымрет, то нам и винить никого нельзя. Массовый дебилизм очень дорого стоит», — подчеркнул профессор.В настоящее время пост учёного недоступен.Отметим, по предварительным оценкам, в Умани уже находятся от 1.000 до 2.000 хасидов.