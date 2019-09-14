Украинский премьер придумал "лучший ответ" России

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, как Киев должен ответить России. По словам главы правительства, Украина должна стать успешной, и это бут самым лучшим ответом Москве.

"Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех", - заявил Гончарук в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Украинский премьер добавил, что ему очень импонирует подход в политике, который демонстрирует президент США Дональд Трамп. Также Гончарук подчеркнул, что его отношение к России со времен госпереворота 2014 года не изменилось.

Напомним, что после насильственного свержения украинскими националистами законноизбранного президента Украины в 2014 году отношения Киева и Москвы резко ухудшились. На протяжении последующих 5 лет новые власти Украины не предпринимали попыток исправить ситуацию, а наоборот, намеренно шли на конфронтацию и лишь ухудшали отношения Киева и Москвы ещё сильнее.