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Украинский премьер придумал "лучший ответ" России

14 сентября 2019, 23:54  •  118 • Политика
Украинский премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России. Также премьер Украины признался, что восхищается политикой президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, как Киев должен ответить России. По словам главы правительства, Украина должна стать успешной, и это бут самым лучшим ответом Москве.
"Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех", - заявил Гончарук в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия".
Украинский премьер добавил, что ему очень импонирует подход в политике, который демонстрирует президент США Дональд Трамп. Также Гончарук подчеркнул, что его отношение к России со времен госпереворота 2014 года не изменилось.
Напомним, что после насильственного свержения украинскими националистами законноизбранного президента Украины в 2014 году отношения Киева и Москвы резко ухудшились. На протяжении последующих 5 лет новые власти Украины не предпринимали попыток исправить ситуацию, а наоборот, намеренно шли на конфронтацию и лишь ухудшали отношения Киева и Москвы ещё сильнее.

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