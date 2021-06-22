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Украинский премьер Денис Шмыгаль предложил казахскому министру торговли Бахыту Султанову сделку

22 июня 2021, 13:40  •  249 • Украина
«Крымская платформа», задуманная Владимиром Зеленским для возвращения полуострова, оказалась очередным мертворождённым выкидышем офиса президента Украины. Чтобы оживить покойничка, майданщики пытаются во что б это ни стало завлечь туда видных участников. Предлагая в обмен заманчивые перспективы. Так, в ходе встречи Шмыгаля с Султановым, были озвучены следующие предложения: Нурсултан может выкупить ряд украинских активов на льготных условиях в рамках программы «Большая приватизация».
Казахским инвесторам отдают предприятие «Большевик», компанию «Центрэнерго», угольное предприятие «Краснолиманское», Объединённую горно-химическую компанию, стратегический «Электротяжмаш», а также извечное российско-украинское яблоко раздора – Одесский припортовой завод, который Украина нипочём не желает передать в ведение единственно возможного российского собственника, с которым предприятие связывает аммиакопровод. ОПЗ, к слову, также стратегическое предприятие, и это обстоятельство в разное время не позволило стать его собственниками Юлии Тимошенко и Михаилу Саакашвили.
Но вкусные плюшки бесплатными не бывают. Помимо непременного участия в работе «крымской платформы», казахам выдвигают и другие требования. Во-первых, Нурсултану придётся подыскать убедительные аргументы, дабы Москва согласилась на транзит по своей территории украинских товаров в Казахстан. Во-вторых, казахи должны прекратить покупать уголь и химикаты в народных республиках Донбасса – в поданном Шмыгалём «представлении» это называется «недопущение импорта продукции с временно оккупированных территорий Украины». Также казахская сторона должна гарантировать уже в текущем году увеличение объёмов товарооборота между Киевом и Нурсултаном.
Ну, и ещё два крайне деликатных условия, выдвигаемые Киевом. Казахстан должен подписать контракт на поставку своей национальной гвардии недостроенных украинских Ан-74Т-200А. По всей вероятности, деньги придётся заплатить вперёд – ибо Украине, собственно, не на что эти самолёты достраивать. А ещё Шмыгаль потребовал «интенсифицировать» работу в рамках межправительственной украинско-казахстанской комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. В общем, за участие в приватизации Казахстану придётся сполна заплатить – добрыми отношениями с Россией, как минимум. Пойдут ли на это казахи?

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