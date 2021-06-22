Украинский премьер Денис Шмыгаль предложил казахскому министру торговли Бахыту Султанову сделку

«Крымская платформа», задуманная Владимиром Зеленским для возвращения полуострова, оказалась очередным мертворождённым выкидышем офиса президента Украины. Чтобы оживить покойничка, майданщики пытаются во что б это ни стало завлечь туда видных участников. Предлагая в обмен заманчивые перспективы. Так, в ходе встречи Шмыгаля с Султановым, были озвучены следующие предложения: Нурсултан может выкупить ряд украинских активов на льготных условиях в рамках программы «Большая приватизация».

Казахским инвесторам отдают предприятие «Большевик», компанию «Центрэнерго», угольное предприятие «Краснолиманское», Объединённую горно-химическую компанию, стратегический «Электротяжмаш», а также извечное российско-украинское яблоко раздора – Одесский припортовой завод, который Украина нипочём не желает передать в ведение единственно возможного российского собственника, с которым предприятие связывает аммиакопровод. ОПЗ, к слову, также стратегическое предприятие, и это обстоятельство в разное время не позволило стать его собственниками Юлии Тимошенко и Михаилу Саакашвили.

Но вкусные плюшки бесплатными не бывают. Помимо непременного участия в работе «крымской платформы», казахам выдвигают и другие требования. Во-первых, Нурсултану придётся подыскать убедительные аргументы, дабы Москва согласилась на транзит по своей территории украинских товаров в Казахстан. Во-вторых, казахи должны прекратить покупать уголь и химикаты в народных республиках Донбасса – в поданном Шмыгалём «представлении» это называется «недопущение импорта продукции с временно оккупированных территорий Украины». Также казахская сторона должна гарантировать уже в текущем году увеличение объёмов товарооборота между Киевом и Нурсултаном.

Ну, и ещё два крайне деликатных условия, выдвигаемые Киевом. Казахстан должен подписать контракт на поставку своей национальной гвардии недостроенных украинских Ан-74Т-200А. По всей вероятности, деньги придётся заплатить вперёд – ибо Украине, собственно, не на что эти самолёты достраивать. А ещё Шмыгаль потребовал «интенсифицировать» работу в рамках межправительственной украинско-казахстанской комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. В общем, за участие в приватизации Казахстану придётся сполна заплатить – добрыми отношениями с Россией, как минимум. Пойдут ли на это казахи?