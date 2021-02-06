Украинский правозащитник выступил за «закон о коллаборантах»: после смены власти сядут все пособники США и Британии

На Украине не утихает резонанс с закрытием трёх оппозиционных телеканалов, которые связаны с депутатами от «Оппозиционной платформы — За жизнь», а также в связи с угрозой закрытия ещё одного телеканала НАШ, владельцем которого является бывший нардеп и лидер партии «Наши» Евгений Мураев.«112-Украина», NewsOne и ZIK внезапно и без предупреждений 2 февраля были отрезаны от украинских телевизионных сетей и пока вещают лишь в режиме онлайн. В студиях эксперты и общественные деятели обсуждают этот беспрецедентно «демократический» шаг украинской власти, определивший телеканалы в «оружие массового поражения» в пользу «страны-агрессора».Украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга в студии телеканала НАШ заявил, что СМИ нельзя закрывать. Поскольку это всего лишь площадка, к которой невозможно предъявлять претензии, и которая не может «покушаться на территориальную целостность Украины». На неё могут покушаться гости эфира, однако, в таком случае именно гости должны становиться объектом внимания правоохранительных органов. Которые должны зафиксировать «преступление», завести дело и передать его в суд.«Для этого работает правоохранительная система, которая приходит к этому человеку и говорит: вы такое говорили? Говорили, вот факт. Пожалуйста, отвечайте в суде. Канал каким боком к этому?», — заявил политолог.Он напомнил, что сначала «совершается преступление», а затем наступает ответственность.«Нельзя превентивно „закрывать рот‟, потому что, мол, мне кажется, что ты сейчас сделаешь преступление», — заявил он.Вместе с этим Чаплыга добавил, что поддерживает принятие в стране «закона о коллаборантах». Он пояснил, чем мотивирована его позиция, отметив, что закон пригодится после смены власти в стране.«Я выступаю за то, чтобы был принят закон о коллаборантах. Потому что, при моей власти, я его дополню через запятую „США и Британии‟. И таким образом сто процентов этой правящей элиты сядут. Я поддерживаю закон о коллаборантах. США и Британия ведут тут гибридную войну против нашего народа! Я это утверждаю!», — заявил правозащитник.Напомним, менеджмент и владельца закрытых телеканалов обвинили в работе на «страну-агрессор» и в получении из неё финансирования, а также в сотрудничестве с «террористами». Доказательств обвинениям представлено не было. Однако оглашалось, причём, секретарём СНБО, что они якобы очень «секретные», и даже получены из самой «страны-агрессора». При этом хор демократических обвинителей периодически фальшивил, и даже противоречил сам себе, как тот же секретарь СНБО, утверждая, что это «всё предположение и может не совсем отвечать действительности». Точку в вопросе решил сегодня авторитетно поставить президент Зеленский, сообщивший, что причины для закрытия всё-таки, есть и они — «железобетонные». Правда, сделать её жирной и убедительной у него не получилось. Интрига по-прежнему сохраняется.