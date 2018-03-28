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Украинский пранкер объявлен в международный розыск за ложные данные о жертвах в Кемерове

28 марта 2018, 20:09  •  118 • Украина
Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), занимавшийся распространением ложной информации о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, объявлен в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды.
 
globallookpress.com © instagram.com/ jekavolnov/
 

«Кувиков объявлен постановлением следователя в международный розыск», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой.

Она отметила, что Кувикову заочно предъявлено обвинение по ст. 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти или вражды»).

Ранее СК возбудил дело после распространения пранкером ложных данных о числе погибших в Кемерове.

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта погибли 64 человека. Пранкер распространял информацию о том, что погибших гораздо больше.

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