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Украинский повар устроил "дуэль на поварёшках" за борщ

31 марта 2021, 16:15  •  137 • В мире
На Украине продолжается битва за признание борща главным блюдом украинской кухни. Украинский шеф-повар активно выстраивает особую кулинарную идентичность своей страны. Эту битву "на ножах" уже назвали "дуэлью на поварёшках".
"Война" за признание борща украинским продолжается с новой силой: украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который борется за выстраивание особой кулинарной идентичности своей страны, вновь начал доказывать всему миру, что борщ является национальной идеей Украины.
На своей странице в Instagram он похвастался подписчикам в том, что добился того, чтобы борщ признали не русским, а украинским.
"Шо по борщу... На законодательном уровне борщ ранее не считался украинским. Миру тоже было как-то пофиг... Полгода назад я добился того, чтобы борщ в нашей стране официально признали национальным блюдом. Риторика мира после этого изменилась", - пишет он.
Он отметил, что 30 марта Украина внести борщ в список ЮНЕСКО.
Интернет-пользователи разных стран мира с усмешкой смотрят на происходящее и даже в шутку назвали эту битву "дуэлью на поварёшках".
Фото: скриншот Instagram/klopotenko

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