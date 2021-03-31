Украинский повар устроил "дуэль на поварёшках" за борщ

На Украине продолжается битва за признание борща главным блюдом украинской кухни. Украинский шеф-повар активно выстраивает особую кулинарную идентичность своей страны. Эту битву "на ножах" уже назвали "дуэлью на поварёшках".

"Война" за признание борща украинским продолжается с новой силой: украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который борется за выстраивание особой кулинарной идентичности своей страны, вновь начал доказывать всему миру, что борщ является национальной идеей Украины.

На своей странице в Instagram он похвастался подписчикам в том, что добился того, чтобы борщ признали не русским, а украинским.

"Шо по борщу... На законодательном уровне борщ ранее не считался украинским. Миру тоже было как-то пофиг... Полгода назад я добился того, чтобы борщ в нашей стране официально признали национальным блюдом. Риторика мира после этого изменилась", - пишет он.

Он отметил, что 30 марта Украина внести борщ в список ЮНЕСКО.

Интернет-пользователи разных стран мира с усмешкой смотрят на происходящее и даже в шутку назвали эту битву "дуэлью на поварёшках".