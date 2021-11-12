Украинский посол жестко ответил на идею Берлина забрать Киеву мигрантов из Белоруссии

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Дипломат Незалежной отказался устроить на территории страны "свалку" для беженцев

Посла Украины в Германии Андрея Мельника крайне возмутило предложение немецких депутатов разместить нелегальных мигрантов, застрявших на границе между Польшей и Белоруссией и стремящихся попасть в страны Евросоюза, на территории Незалежной. Дипломат в интервью радиостанции Deutschlandfunk выступил против подобной инициативы.

Напомним, данная идея на текущей неделе созрела в голове эксперта фракции Социал-Демократической партии по внешней политике в бундестаге Нильса Шмида. Немец считает, что к решению миграционного кризиса необходимо привлечь Украину.

По словам пана Мельника, такая "нелепая инициатива" возмутила и шокировала его сограждан, особенно в свете того, что с правительством страны даже никто заранее не проконсультировался. В данном поведении со стороны Берлина скандальный глава дипмиссии усмотрел признаки "отсутствия уважения и высокомерия по отношению к Украине", сообщает Deutsche Welle.

"Создается впечатление, что некоторые германские политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к какой-то территории по соседству, которая является своего рода свалкой для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в Евросоюз. Это очевидный случай двойной морали", – констатирует пан Мельник.

При этом он заметил, что киевский режим готов обсудить официальное предложение по приему беженцев, если оно поступит из Брюсселя.

"Но это должно делаться таким образом, чтобы не заранее не провоцировать общество и не настраивать его против", – уточнил украинец.

По его словам, сейчас же создается впечатление, что никто в ЕС не намерен обращаться к Незалежной с таким предложением.

Добавим, что герру Шмиду ранее уже резко ответил глава СНБО Алексей Данилов. Он предложил немецким социал-демократам приютить мигрантов в своих квартирах и искренне удивился, "с какого перепугу" Украина должна их брать себе.

