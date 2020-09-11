Украинский посол устроил белорусам истерику на границе: видео

Игорь Кизим. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Игорь Кизим пригрозил республике дипломатической войной

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим устроил показательное выступление пограничникам. Все началось с простой просьбы открыть багажник для проверки вещей. Видео разговора с Кизимом попало в Сеть.

Инцидент произошел в пункте таможенного оформления "Новая Гута", передает портал Tut.by. Посол пересекал украинско-белорусскую границу. Пограничник, ссылаясь на законодательство, сообщил о намерении проверить автомобиль Кизима.

На просьбу пограничника посол ответил, что, согласно Венской конвенции, он не обязан предоставлять свои личные вещи для осмотра без веских на то причин. Ведь дипломат просто пересекает границу страны, в которой он работает.

Пограничник сообщил, что он не имеет намерений досматривать личные вещи Кизима. Ему всего лишь нужно, чтобы дипломат открыл багажник автомобиля.

Игорь Кизим неохотно вышел из машины. Тут-то началось самое интересное. Он разразился упреками.

"Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?" – пригрозил посол.

Ранее Кизим пожаловался на то, что он стал жертвой провокации со стороны белорусских пограничников. Дипломат заявил, что это стало нарушением международного права.