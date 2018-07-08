Украинский посол разгневан соблазнительной статьёй о Ялте в Die Presse

Австрийские журналисты безответственно красочно описывают ялтинские красоты и домашние pelmeni

Украинский посол в Австрии Александр Щерба набросился на Die Presse за «соблазнительную», по его словам, статью о Ялте. «Такое себе красивое описание туристических соблазнов оккупированного Крыма, где почему-то совсем не упоминается, как на полуострове строят хмурую полицейскую державу…» – настрочил посол в социальной сети Facebook. По его мнению, австрийская пресса не должна «писать про Крым в соблазнительных тонах, не вспоминая про уголовное производство и возможно запрет на въезд на Украину, которые тянет за собой въезд в Крым через российскую территорию». Посол обвиняет Die Presse в совершении ошибки и безответственности. «Да, море там действительно тёплое. Да, кипарисы и акации действительно красивые. Да, Pelmeni вкусные. И да, Крым – действительно хорошее место, которое раньше было достойно путешествия. Раньше, но не теперь», – пишет разгневанный Щерба. При этом он не отрицает, что «содержание статьи верное». Главное – «месседж целиком ложный». Публикацию Die Presse «Ялта: самое популярное место отдыха состоятельных россиян» он назвал «посланием из другой реальности». Действительно, в то время, когда «информационные войска» Украины без устали стряпают «фото» пустых крымских пляжей и полной разрухи в Крыму, австрийские журналисты беспечно рассказывают о «центре пляжной жизни» – Ялте. Тут – и про «нежные объятие» гор, и про «приятную свежесть» ветра, и про голубое Чёрное море, и про «красочное платье» 26-летней Кати, которое хорошо сочетается с «ленивой волной». Нет, украинский посол таких картин пережить просто не мог! А уж тем более его патриотические нервы не выдержали рассказа о роскошных яхтах и проезжающих мимо ялтинского памятника Ленину не менее роскошных авто. Как и упоминаний о прошлом: в Ялте жили Чехов, Маяковский, Горький, Бунин, Леся Украинка, коварно сообщает читателям Die Presse. А «вкусное» описание местного популярного кафе, где подают домашние пельмени, посыпанные петрушкой, холодный лимонад собственного приготовления и коньяк «Коктебель» – и всё это за 250 рублей окончательно вывело посла из себя. Возможно, ещё и потому, что за такие деньги на Украине пельменей с коньяком и фирменным лимонадом не откушаешь…

А полная «зрада» состоит в том, что Die Presse предупреждает желающих отдохнуть в Крыму читателей: для европейцев потребуется российская виза! И ни слова – о том, что Украина на каждого туриста заведёт уголовное дело.

Реакция украинских пользователей Facebook на жалобы посла была разной. Бойцы «информационных войск» дружно назвали австрийских журналистов «проститутками» и «профурами», потребовали нот протеста и обращений в редакцию Die Presse. К слову, газета письмо Щербы с претензиями опубликовала. Адекватные же украинцы написали о том, что ездят в Крым отдыхать и летом, и на Новый Год. И собственными глазами видят, что тиражируемые украинскими СМИ сообщения о «запуганных крымчанах», «пустых пляжах» и «полицейское государство» – просто ложь. По их мнению, сам посол Щерба живёт в другой реальности.