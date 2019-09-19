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Украинский посол призвал мир объединиться для развала России невоенным путем

19 сентября 2019, 20:54  •  43 • Политика
Посол Украины в Сербии Александр Александрович обратился к мировому сообществу с призывом сделать распад России своей главной целью. Об этом он заявил в статье на украинском портале "Цензор.нет".
Все попытки договориться с Россией изначально обречены на неудачу, заявил посол. По его словам, это вызвано некими "установками кремлевского режима".
Александрович заявил, что для развала России не требуется военных действий. По его мнению, есть мирные способы для этого.
В частности, украинский дипломат призвал мировое сообщество усилить режим экономических ограничений в отношении РФ. По его словам, нужно ввести против России "самые суровые экономические санкции".

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