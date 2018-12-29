Украинский посол призвал австрийского журналиста не бояться прозвища "агент Кремля"

Посол Украины ответил на заявления австрийского журналиста Кристиана Вершутца об угрозах. По словам дипломата Александра Щерба, то, что австрийский журналист был прозван на одном из сайтов как "агент Кремля", "не означает, что он находится под угрозой как журналист". Он также подчеркнул, что несмотря на опасения, сотруднику прессы на Украине якобы нечего бояться, поскольку в Незалежной Вершутцу ничего не угрожает.

Украинский посол в Австрии Александр Щерба отреагировал на заявления австрийского журналиста об угрозах со стороны украинских националистов.

Сотрудник австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершютц, работающий на Украине, ранее заявил, что всерьёз беспокоится за свою жизнь. По его словам, о ситуации знают и в ЕС, и в США.

57-летний журналист из Австрии, по его словам, оказался в списке одного из украинских сайтов как "агент Кремля". Теперь, отмечает Вершютц, он опасается за свою жизнь и за безопасность своих сотрудников, для которых работа на Украине связана с физической угрозой.

Щерба отметил, что австрийскому журналисту на Украине якобы ничего не угрожает.

"Я хочу настоятельно подчеркнуть: тот факт, что господин Вершутц обозначен как «агент Кремля» на независимом веб-сайте на Украине, не означает, что он находится под угрозой как журналист", — написал дипломат на странице в Facebook.

По его словам, сложившаяся ситуация прискорбна. При этом, отметил Щерба, она активно работает над разрешением вопроса с аккредитацией журналиста.

Ранее Вершютц призвал правительство Австрии и руководство телеканала, который он представляет, повлиять на украинские власти, которые "строят препятствия журналистской работе".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила корреспонденту австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершутцу обратиться в ОБСЕ из-за угроз со стороны националистов на Украине.