Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник преподал новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу урок морали. По его мнению, "железобетонная позиция" Берлина, в соответствии с которой он не поставляет оружие на Украину, "с моральной точки зрения не выдерживает критики".

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник считает, что Киеву не приходится рассчитывать на поставки оружия из Германии на фоне заступления на пост нового канцлера страны Олафа Шольца.

В комментарии для ZN.UA дипломат выразил уверенность, что преемник Ангелы Меркель будет придерживаться той же "железобетонной позиции", что и его предшественница.

Мельник пояснил, что в Берлине своё нежелание отправлять вооружение в Незалежную всегда объясняли опасениями усугубить конфликт в Донбассе и разжечь ещё более ожесточённые бои.

Посол Украины между тем считает, что это мнение "с моральной точки зрения не выдерживает критики", поскольку данные поставки помогли бы усилить оборону страны.

Дипломат подытожил, что очень рассчитывает на изменение курса властей ФРГ по этому вопросу, поскольку нынешний якобы не имеет под собой логической и моральной основы.