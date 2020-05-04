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Украинский посол предложил Шредеру пари о Крыме
04 мая 2020, 05:10 • 149 • Украина
Берлин, 4 мая. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру заключить пари на «возвращение» Крыма Киеву.
Ранее бывший канцлер в интервью одному из немецких изданий выразил мнение, что ни один президент России никогда не отдаст Крым Украине. В то же время Шредер заявил, что антироссийские санкции необходимо отменить, сообщила газета «Известия».
В ответ Мельник заявил, что Крым еще при жизни Шредера «непременно вернется в лоно матери-Украины».
Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.
Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан и продолжает считать Крым своей территорией. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ.
Автор: Матвей Прозоров
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