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Украинский посол пожаловался на власти Германии: "Иди гуляй, мы лучше знаем"
22 декабря 2021, 07:50 • 24 • Политика
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью центру Ukrainian Prism пожаловался на власти Германии. По его словам, украинским дипломатам в Берлине приходится претерпевать унижения и не раз слышать в ответ на просьбы: "Иди погуляй, мы лучше знаем".
В интервью посол Украины высказал недоумение в связи с тем, что Германия считается великой культурной нацией, но в отношении Украины игнорирует "легитимные интересы или просьбы", причём "очень часто".
По словам Мельника, едва ли не каждая просьба представителей Киева в Берлине заканчивается фразой: "Ну хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем её менять" или "иди гуляй, мы лучше знаем".
По мнению украинского посла, Германия живёт "по старым меркам и лекалам", когда "всё делается подковерно, в закрытых кабинетах", а важные решения принимаются в узком кругу.
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