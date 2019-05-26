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Украинский посол поставил России ультиматум по провокации в Керченском проливе, пригрозив санкциями
26 мая 2019, 09:54 • 211 • Политика
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе, поставил нашей стране ультиматум и даже пригрозил рестрикциями: если Москва это решение проигнорирует, то Киев будет "продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций" против неё.
Ранее Международный трибунал по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.
На Украине это записали в число своих побед. Однако в России осадили раньше времени празднующих победу, напомнив, что арест моряков произошёл после того, как те грубо нарушили границу РФ.
В числе тех, кто считает решение трибунала победой Киева, есть и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. В беседе с Укринформом он заявил, что это, мол, - "убедительная дипломатическая победа и мощный дополнительный международно-правовой козырь". Он, как предположил украинский дипломат, позволит, мол, освободить украинских моряков как можно скорее из российской тюрьмы.
Кроме того, Мельник поставил ультиматум России и пригрозил ей новыми рестрикциями, в случае невыполнения условия.
"Если же Москва решит игнорировать это решение, - резюмировал дипломат, - то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России".
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