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Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»

22 ноября 2018, 21:09  •  253 • Украина
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование МИД ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец».
 
@MelnykAndrij Twitter
 

Как он написал в статье для издания Welt, киевские власти «не несут ответственности» за данный интернет-ресурс.

«Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несёт ответственности за содержание домашней страницы этой организации», — отметил он.

При этом он указал, что Киев готов к дискуссии по поводу данного сайта.

Ранее МИД Германии призвал киевские власти закрыть сайт «Миротворец». Представители сайта, на котором публикуются личные данные людей без их согласия, на это ответили, что этим требованием Германия совершает нападение на свободу слова.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил заявление МИД Германии с призывом к Киеву закрыть сайт «Миротворец».

В октябре Министерство иностранных дел Венгрии назвало ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец».

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