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Украинский посол может лишиться своего кресла за торговлю землей в Крыму

15 февраля 2019, 18:24  •  41 • В России

Молодой предприниматель из Башкирии решил прикупить недвижимость в Крыму. Присмотрел земельный участок у самого Черного моря - в селе Уютное Сакского района. Все чин по чину - договор-купли продажи, и земля в два гектара - его.

Он вовсе не ожидал, что из-за банальной сделки окажется в центре международного скандала. Оказалось, что участок он купил у Андрея Шевченко, посла Украины в Канаде.

При этом сделка была оформлена согласно российскому законодательству, а это фактически означает, что украинский дипломат признает Крым частью России.

Я НЕ Я И ХАТА НЕ МОЯ

Шевченко этот участок прикупил еще в 2004 году. После Крымской весны это приобретение оказалось балластом: построишь чего - сразу вызовешь гнев украинских ура-патриотов. Вот и решил посол землицу продать - за 4,7 млн рублей.

И удалось бы ему скрыть выгодную сделку, если бы в украинских соцсетях не всплыли скан-копии этого договора купли-продажи. Раз на документе печать с двуглавым российским орлом, по украинским законам это - государственная измена, не меньше.

Сейчас на Украине разгорелся скандал: требуют уволить посла и привлечь к ответственности.

Землю посол купил в крымской степи. Фото: Никита Рассказов

Пока МИД Украины разбирается, сам посол тут же пошел на попятную:

- У меня есть земля в украинском Крыму. Крыма российского для меня не существует, - заявил Шевченко. - Никаких документов по российским законам я, конечно, не подписывал. Есть версии про фальсификации и мошенничество. С вопросами собственности буду разбираться после освобождения Крыма и Донбасса от оккупации.

Но компетентные источники подтвердили "Комсомольской правде - Крым", что документы эти – подлинные, сделка была официально зарегистрирована в Крыму.

Действительно, Шевченко сам подпись не ставил, за него это сделал по доверенности другой человек - некий Андрей Боровских. В соцсетях ходят слухи, что он - подчиненный посла. .

- Все украинские документы на собственность в Крыму - действительны. С доверенностью кто угодно может продать на полуострове недвижимость без препятствий. Собственнику даже не нужно приезжать в Крым, - разъясняет КП-Крым юрист Жан Запрута.

«АГРЕССИЯ» НАЖИВЕ НЕ ПОМЕХА

Получается, на словах большинство украинских политиков ненавидят Россию, называют ее «оккупантом» и злейшим врагом. Тот же Андрей Шевченко, выступая на слушаниях в Постоянном комитете парламента Канады, посвященных ситуации в Черноморском регионе, призвал Канаду "увеличить санкционное давление на Россию, предоставить Украине летальное оружие для сдерживания агрессии Кремля".

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Однако ж когда дело доходит до денег, все эти бурные чувства как ветром сдувает. И люди, близкие к президенту Порошенко, - не исключение. Андрей Шевченко работал шеф-редактором на телеканале «шоколадного олигарха» в годы, когда Порошенко не руководил государством. Как раз тогда и накопил «лишние» 20 тысяч долларов на покупку незастроенного участка в Крыму.

- Личные сбережения, - уклончиво отвечал на вопрос, откуда такая сумма, Шевченко. – Инвестиции в будущее.

Скандальный участок недавно обнесли забором. Фото: Никита Рассказов

Вложение окупилось: участок стоимостью в 20 тысяч долларов он продал за 78 тысяч. К слову, этот немаленький доход он как-то забыл упомянуть в своей декларации за 2017 год.

Пригодились и нематериальные «инвестиции» - хороший английский, например. Шевченко много лет учился в США, работал в канадской газете. Став президентом, Порошенко вспомнил «своего» журналиста и назначил его послом.

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СПРАВКА «КП»

Политическую карьеру Шевченко сделал быстро и красиво. Из СМИ - сразу в народные депутаты Украины. Баллотировался в 2006 году от Блока Юлии Тимошенко. Был первым заместителем, а затем председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации. Успел «отличиться»: в 2012 году его обвинили в злоупотреблении полномочиями, подлоге документов и развале работы возглавляемого им Комитета. Парламент проголосовал за его отставку.

МНЕНИЕ

Политолог Владимир Джаралла:

- Шикарная история. Уже давно говорили о том, что многие представители нынешней Украины имеют имущественные интересы в России и Крыму, осуществляют коммерческие сделки. Наконец - конкретные имена и факты. Никто никогда не сомневался в жадности и лицемерии этих людей, они всегда на стороне сильного, но свое стараются сохранить и приумножить.У многих из тех, кто клянется в верности Украине и ругает Россию, «рыльце в пушку». Первое имя названо, огласите весь список, пожалуйста. Нас ждет много веселых новостей. Еще этот факт говорит, что с вражда украинской верхушки с Россией - не столь уж вечна. Ветер переменится, и выяснится, что они все эти годы любили Россию и страдали душой из-за разрыва отношений. Вот лишь бы только ветер этот переменился быстрее.

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