Украинский посол дал три задания новому правительству Германии

В Германии только формируется новый состав правительства, а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник уже дал ему три задания. Все они касаются России.

24 ноября прошли переговоры о формировании коалиции, в которых приняли участие немецкие партии "Зелёных", свободных демократов и социал-демократов. Итогом стало коалиционное соглашение. Следующий этап - онлайн-опросы по этому документу, на которые отведено 10 дней.

Андрей Мельник обратился к новому немецкому правительству и рассказал, что делать в случае "новой военной интервенции России". Во-первых, бундестаг должен ввести полное эмбарго на импорт русских энергоносителей.

Во-вторых, украинский посол призвал Германию пойти на "болезненную международную изоляцию Кремля". В-третьих, немецкие власти, по ожиданиям Незалежной, обязаны взять "качественно новый курс", который будет направлен на возвращение Крыма Украине.

Посол Украины в Германии отметил, что вопрос о наращивании давления на Россию со стороны нового немецкого правительства пока открыт. Неясно, будет ли ФРГ расширять санкции, сообщает "РБК-Украина".