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Украинский посол дал три задания новому правительству Германии

25 ноября 2021, 21:05  •  127 • Политика
В Германии только формируется новый состав правительства, а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник уже дал ему три задания. Все они касаются России.
24 ноября прошли переговоры о формировании коалиции, в которых приняли участие немецкие партии "Зелёных", свободных демократов и социал-демократов. Итогом стало коалиционное соглашение. Следующий этап - онлайн-опросы по этому документу, на которые отведено 10 дней.
Андрей Мельник обратился к новому немецкому правительству и рассказал, что делать в случае "новой военной интервенции России". Во-первых, бундестаг должен ввести полное эмбарго на импорт русских энергоносителей.
Во-вторых, украинский посол призвал Германию пойти на "болезненную международную изоляцию Кремля". В-третьих, немецкие власти, по ожиданиям Незалежной, обязаны взять "качественно новый курс", который будет направлен на возвращение Крыма Украине.
Посол Украины в Германии отметил, что вопрос о наращивании давления на Россию со стороны нового немецкого правительства пока открыт. Неясно, будет ли ФРГ расширять санкции, сообщает "РБК-Украина".

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