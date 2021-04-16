Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что-то перепутал"

Украинский посол в Германии Андрей Мельник весьма серьёзно выставил ультиматум, одним из вариантов в котором было возвращение Незалежной ядерного статуса. У политолога Владимира Корнилова такие слова вызвали лишь ухмылку. "Удивительный человек… что-то перепутал", - произнёс эксперт.

Ультиматум Мельника заключался в следующем: либо Украина входит в НАТО, чтобы сделать Европу сильнее, либо вооружается. Последнее предполагает возвращение ядерного статуса, допустил украинский посол. По его мнению, другими способами Незалежная гарантировать себе защиту никак не может.

Это заявление Мельник сделал в эфире одной из немецких радиостанций. Владимир Корнилов напомнил, что посол за последнее время прославился неоднократно. На его счету уже есть ультиматумы Германии, требование извинений от президента ФРГ.

"Мельник – удивительный человек. <…> По-моему, он что-то перепутал", - предположил Корнилов.

Он допустил, что украинский дипломат насмотрелся на поведение послов "Большой семёрки" в своей стране: они запросто указывают Киеву что делать. Возможно, Мельник сделал вывод, что "сейчас послы рулят", а потому ему позволено так же себя вести в Германии.

"И сыплет сейчас всеми этими ультиматумами и требованиями, как будто бы он что-то решает", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.

По его мнению, высказывание украинского посла серьёзно никто даже не воспримет. Причина проста – никому не хочется, чтобы появилась "обезьяна с атомной гранатой".

Когда распался Советский Союз, в распоряжении Украины оказались 1,7 тысяч ядерных боеголовок, свыше 170 межконтинентальных ракет и чуть менее полусотни стратегических бомбардировщиков. По условиям Будапештского меморандума 1994 года весь этот арсенал был уничтожен. Украина подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. Обязанность обеспечить её безопасность взяли на себя Россия, США и Великобритания – три ядерные державы.

В последнее время официальный Киев многократно заявлял о том, что Украине как можно скорее необходимо стать частью НАТО. Президент Владимир Зеленский уверен: только так можно завершить военный конфликт в Донбассе.