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Украинский популизм: новая версия

27 мая 2019, 08:39  •  136 • Аналитика
Одним из предвыборных обещаний президента Зеленского было прекращение конфликта на Донбассе. Будучи кандидатом, он заявлял о необходимости переговоров и решении вопроса дипломатическим путем.




«Придется говорить. Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля», — заявил кандидат в президенты в декабре прошлого года.

С приближением выборов направление Зеленского менялось в противоположную сторону, что можно объяснить попыткой набрать популярность среди радикально настроенных граждан. Началось это выдвижением условий России.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский после первого тура выборов президента Украины.

После инаугурации господин Зеленский и вовсе поверил в собственную исключительность, а возможно, и в то, что гражданская война идет не на территории Украины, а жители Донбасса вовсе не пытаются избавиться от украинского паспорта.

Так, в эфире телеканала «Громадське» 23 мая он заявил, что не планирует вести диалог с Россией. Таким образом, если конфликт не решится дипломатическим путем, решение остается только силовое, что определенно повлечет за собой серьезные последствия.

Самостоятельно к такому решению Украина вряд ли бы пришла, но поддержка бывшего генсека НАТО Андерса Фон Расмуссена относительно первоочередности решения проблемы с Донбассом вполне допускает подобный сценарий.

В настоящий момент Зеленский не запятнал свою репутацию, но в случае эскалации конфликта на Юго-востоке страны новые жертвы и «котлы» вряд ли добавят популярности украинскому лидеру.

Очередным жестом великой воли новоиспеченного украинского лидера стало очередное условие. Международный трибунал ООН 25 мая обязал Россию освободить украинских моряков и суда, задержанные в результате Керченского инцидента в ноябре прошлого года. По мнению Зеленского, выполнение этих условий может стать «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».

«Таким образом, Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и разрешению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — написал президент Украины на своей странице в Facebook.

Еще до заявления Зеленского МИД России исключил применение Конвенции ООН по морскому праву к инциденту в Керченском проливе. Таким образом, украинский лидер выступает в роли благородного рыцаря, дающего шанс на переговоры при невыполнимых условиях, что начинает напоминать популизм.

Тем не менее, пока его слова остаются только словами, и выводы делать рано. Заявления его часты, а мысли относительно одного и того же вопроса имеют широкий разброс. Пора ему определяться, чтобы не прослыть клоуном уже на политической арене.
Петр Романов

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