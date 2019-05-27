Украинский популизм: новая версия • 136 • Аналитика









«Придется говорить. Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля», — заявил кандидат в президенты в декабре прошлого года.



С приближением выборов направление Зеленского менялось в противоположную сторону, что можно объяснить попыткой набрать популярность среди радикально настроенных граждан. Началось это выдвижением условий России.



«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский после первого тура выборов президента Украины.



После инаугурации господин Зеленский и вовсе поверил в собственную исключительность, а возможно, и в то, что гражданская война идет не на территории Украины, а жители Донбасса вовсе не пытаются избавиться от украинского паспорта.



Так, в эфире телеканала «Громадське» 23 мая он заявил, что не планирует вести диалог с Россией. Таким образом, если конфликт не решится дипломатическим путем, решение остается только силовое, что определенно повлечет за собой серьезные последствия.



Самостоятельно к такому решению Украина вряд ли бы пришла, но поддержка бывшего генсека НАТО Андерса Фон Расмуссена относительно первоочередности решения проблемы с Донбассом вполне допускает подобный сценарий.



В настоящий момент Зеленский не запятнал свою репутацию, но в случае эскалации конфликта на Юго-востоке страны новые жертвы и «котлы» вряд ли добавят популярности украинскому лидеру.



Очередным жестом великой воли новоиспеченного украинского лидера стало очередное условие. Международный трибунал ООН 25 мая обязал Россию освободить украинских моряков и суда, задержанные в результате Керченского инцидента в ноябре прошлого года. По мнению Зеленского, выполнение этих условий может стать «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».



«Таким образом, Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и разрешению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — написал президент Украины на своей странице в Facebook.



Еще до заявления Зеленского МИД России исключил применение Конвенции ООН по морскому праву к инциденту в Керченском проливе. Таким образом, украинский лидер выступает в роли благородного рыцаря, дающего шанс на переговоры при невыполнимых условиях, что начинает напоминать популизм.



Тем не менее, пока его слова остаются только словами, и выводы делать рано. Заявления его часты, а мысли относительно одного и того же вопроса имеют широкий разброс. Пора ему определяться, чтобы не прослыть клоуном уже на политической арене. Одним из предвыборных обещаний президента Зеленского было прекращение конфликта на Донбассе. Будучи кандидатом, он заявлял о необходимости переговоров и решении вопроса дипломатическим путем.«Придется говорить. Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля», — заявил кандидат в президенты в декабре прошлого года.С приближением выборов направление Зеленского менялось в противоположную сторону, что можно объяснить попыткой набрать популярность среди радикально настроенных граждан. Началось это выдвижением условий России.«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский после первого тура выборов президента Украины.После инаугурации господин Зеленский и вовсе поверил в собственную исключительность, а возможно, и в то, что гражданская война идет не на территории Украины, а жители Донбасса вовсе не пытаются избавиться от украинского паспорта.Так, в эфире телеканала «Громадське» 23 мая он заявил, что не планирует вести диалог с Россией. Таким образом, если конфликт не решится дипломатическим путем, решение остается только силовое, что определенно повлечет за собой серьезные последствия.Самостоятельно к такому решению Украина вряд ли бы пришла, но поддержка бывшего генсека НАТО Андерса Фон Расмуссена относительно первоочередности решения проблемы с Донбассом вполне допускает подобный сценарий.В настоящий момент Зеленский не запятнал свою репутацию, но в случае эскалации конфликта на Юго-востоке страны новые жертвы и «котлы» вряд ли добавят популярности украинскому лидеру.Очередным жестом великой воли новоиспеченного украинского лидера стало очередное условие. Международный трибунал ООН 25 мая обязал Россию освободить украинских моряков и суда, задержанные в результате Керченского инцидента в ноябре прошлого года. По мнению Зеленского, выполнение этих условий может стать «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».«Таким образом, Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и разрешению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — написал президент Украины на своей странице в Facebook.Еще до заявления Зеленского МИД России исключил применение Конвенции ООН по морскому праву к инциденту в Керченском проливе. Таким образом, украинский лидер выступает в роли благородного рыцаря, дающего шанс на переговоры при невыполнимых условиях, что начинает напоминать популизм.Тем не менее, пока его слова остаются только словами, и выводы делать рано. Заявления его часты, а мысли относительно одного и того же вопроса имеют широкий разброс. Пора ему определяться, чтобы не прослыть клоуном уже на политической арене. Петр Романов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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