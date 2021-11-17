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Украинский полковник заявил об удобном моменте для признания русского Крыма: "Россия на коне"
17 ноября 2021, 08:15 • 418 • Политика
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об удобном моменте для признания русского Крыма. По его словам, если ситуация на польско-белорусской границе ещё немного изменится, то Россия и вовсе будет "на белом коне".
По словам украинского эксперта, миграционный кризис на польской границе - это якобы план президента России Владимира Путина. В своей статье на страницах украинского издания "Главред" он отметил, что с помощью этой ситуации правительство России якобы хочет заставить европейские страны сертифицировать "Северный поток-2", снять санкции, заставить НАТО надавить на Украину, чтобы та выполняла минские соглашения и заставить Европу признать Крым русским.
Жданов считает, что всем этим "планам" России препятствует жёсткая позиция руководства Польши и смена правительства в Германии. Однако, отмечает полковник, если Евросоюз будет вынужден вывозить мигрантов на автобусах вглубь Европы, то Россия будет "на белом коне".
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