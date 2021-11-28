Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"

Украинский полковник запаса Пётр Недзельский вышел из себя, рассуждая об армии России. Он призвал сограждан не бояться "трусливого войска": "Болтовня о "русском Ваньке".

Бывший руководитель разведки 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Серка Пётр Недзельский заявил, что украинцы не должны бояться русскую армию. По его словам, это "трусливое войско", которое якобы бежит при первой опасности.

Военный заявил, что во время Великой Отечественной войны на стороне Гитлера воевало "больше миллиона россиян" в составе "российских дивизий".

Вы миллионами сдавались. И этот этнопсихологический признак всплывёт, если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" - это говорильня,

- отметил Недзельский, выступая на YouTube-канале "Апостроф".

Полковник ВСУ также подчеркнул, что Россия якобы ведёт "захватническую войну", а Украина "защищает свой дом".

Упоминание "захватчика" звучит крайне странно, учитывая, что украинская армия воюет не с Россией, а с собственным народом, живущем в Донбассе, который имеет такое же право жить на этой земле, как и сами украинцы. И так же защищает свой дом от обстреливающих города ВСУ.

Отметим, что во время Великой Отечественной войны действительно были отдельные подразделения, которые сотрудничали с нацистской Германией. В частности, речь идёт о "Русской освободительной армии" под командованием генерала-предателя Власова. Но вряд ли речь идёт о миллионах. Кроме того, аналогичные дивизии СС были и в отдельных республиках. Например, в Прибалтике и на той же Украине. Все они впоследствии были заклеймены коллаборантами. Сегодня Россия стыдится этих людей, в отличие от Украины, которая возвела приспешников гитлеровцев в ранг национальных героев.

Стоит также добавить, что Россия стоит на втором месте в рейтинге сильнейших армий мира, по версии Global Firepower, уступая лишь США.

Ранее эксперт попробовал оценить исход гипотетического столкновения России и Украины. Результаты оказались не в пользу последней.