Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна...
Главная / Политика

Украинский политолог: Зеленский ударился в авантюры из-за "тарифного Майдана"

23 февраля 2021, 19:00  •  56 • Политика
Как считает политолог Андрей Золотарёв, президент Украины Владимир Зеленский ударился в политические авантюры, опасаясь "тарифного Майдана", который может грянуть уже весной.
Резкая смена политического курса президента Украины Владимира Зеленского может быть связано напрямую с падением рейтинга его партии "Слуга народа" и слухами о возможных беспорядках весной 2021 года. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев.
Речь идет о введении санкций против оппозиционных политиков и связанных с ними компаний. Как отмечает Золотарев, рейтинги Зеленского стремятся к нулю, а население крайне недовольно повышением тарифов.
Впрочем, глава государства не смог бы решиться на подобную авантюру без поддержки западных партнеров.
"Для Запада, а точнее, для США, такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию", - написал Золотарев в статье для издания "Главред".
Своими действиями Владимир Зеленский разрушил привычный уклад вещей в Киеве, который сложился при Петре Порошенко. Последний придерживался агрессивной русофобской риторики, но не спешил разрывать экономические связи с Москвой.
Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, власти Украины хотят вернуть под контроль Донбасс, но не население региона.
Сейчас в Киеве звучат заявления о реализации "хорватского сценария", который якобы заключается в невоенном пути прекращения конфликта. Шишкин напомнил, что происходило в Республике Сербской, когда в регион вошли хорваты.
"Там была резня. Этот сценарий как идеальный воспринимают высшие должностные лица Украины, и именно его они видят подходящим для страны", - поведал политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
23 февраля 2021, 06:10
СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя" - Коротченко
23 февраля 2021, 09:50
Госдеп сделал откровенное признание о "Северном потоке - 2". Раскрыта истинная причина давления США
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"
23 февраля 2021, 13:30
Россия в шаге от "огромной геополитической победы". В успехе Москвы обвинили Байдена
23 февраля 2021, 09:50
В Грузии задержан крупнейший оппозиционер-русофоб. В ходе его поимки пострадали люди
23 февраля 2021, 13:30
Михаил Делягин пообещал России войну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 20:15
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зеленского в Горловке
17 февраля 2021, 11:45
В моче Владимира Зеленского блогер Анатолий Шарий обнаружил следы «марихуаны и метадона»
17 февраля 2021, 17:15
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии фронта
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
17 февраля 2021, 08:05
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
22 февраля 2021, 09:05
По Марсу ездит "джип": Глобальное достижение оказалось американским шоу
22 февраля 2021, 21:55
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.