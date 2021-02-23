Украинский политолог: Зеленский ударился в авантюры из-за "тарифного Майдана"

Как считает политолог Андрей Золотарёв, президент Украины Владимир Зеленский ударился в политические авантюры, опасаясь "тарифного Майдана", который может грянуть уже весной.

Резкая смена политического курса президента Украины Владимира Зеленского может быть связано напрямую с падением рейтинга его партии "Слуга народа" и слухами о возможных беспорядках весной 2021 года. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

Речь идет о введении санкций против оппозиционных политиков и связанных с ними компаний. Как отмечает Золотарев, рейтинги Зеленского стремятся к нулю, а население крайне недовольно повышением тарифов.

Впрочем, глава государства не смог бы решиться на подобную авантюру без поддержки западных партнеров.

"Для Запада, а точнее, для США, такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию", - написал Золотарев в статье для издания "Главред".

Своими действиями Владимир Зеленский разрушил привычный уклад вещей в Киеве, который сложился при Петре Порошенко. Последний придерживался агрессивной русофобской риторики, но не спешил разрывать экономические связи с Москвой.

Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, власти Украины хотят вернуть под контроль Донбасс, но не население региона.

Сейчас в Киеве звучат заявления о реализации "хорватского сценария", который якобы заключается в невоенном пути прекращения конфликта. Шишкин напомнил, что происходило в Республике Сербской, когда в регион вошли хорваты.

"Там была резня. Этот сценарий как идеальный воспринимают высшие должностные лица Украины, и именно его они видят подходящим для страны", - поведал политолог.