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Украинский политолог заявил об «уроке» Зеленскому от Путина и Меркель

10 августа 2019, 15:24  •  125 • Украина
Украинский политолог Андрей Головачёв в своей статье для издания «Главред» заявил, что лидеры России, Франции и Германии, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, преподали президенту Украины Владимиру Зеленкому «жёсткий урок».
 
РИА Новости
 

Автор материала считает, что Путин, Макрон и Меркель после призыва Зеленского провести встречу в нормандском формате показали, что не планируют встречаться по каждому приглашению украинского лидера, если у него нет новых предложений по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Поэтому все трое дипломатично отказали Зеленскому во встрече. И правильно сделали. Жёсткий урок для нашего президента», — заявил он.

Также политолог считает Зеленского «популистом». По его словам, президенты России и Франции и канцлер ФРГ являются «классическими политическими лидерами», которые ведут внешнюю политику с помощью дипломатии.

Ранее Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки» в связи с гибелью четырёх украинских военных в Донбассе.

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