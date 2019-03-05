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Украинский политолог заявил, что Россия готовит ядерный удар по Европе

05 марта 2019, 23:39  •  62 • Политика
Россия готовит ядерный удар по Европе для того, чтобы решить проблемы с Украиной. Такое абсурдное заявление выдал украинский политолог.
По его словам российский Генштаб готовится к региональной войне против Запада. И якобы российская сторона собирается использовать ядерное оружие. Об этом заявил директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица. Вместо каких-то внятных аргументов, он начал выдавать за "истину" свои домыслы относительно сказанного.
"Россия хочет создать хаос. И в нем выставит Западу ультиматум о капитуляции, - цитируют Дни.ру Перепелицу. - Почему Россия выходит из этого договора и шантажирует таким способом США? Потому что она готовится к региональной войне против Запада.
Примечательно то, что украинский так называемые эксперт заявил, что Россия из-за этого вышла из ДРСМД, забыв, что первыми о выходе из Договора о РСМД заявили США, передает "ПолитНавигатор".

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