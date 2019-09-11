Украинский политолог выдумал географическую головоломку об "острове Крым"

Украинский политолог Вадим Карасев назвал Крым островом. Такую географическую головоломку он озвучил в эфире телеканала "Наш". По мнению эксперта, Крым является островом, а вот полуостровом он был в советские времена.

"Крым же остров. В СССР это был полуостров, когда Россия была в составе СССР - то остров", - заявил он и почему-то вспомнил о построенной переправе через Керченский пролив.

По его словам, даже Крымский мост не решает "проблем" с Крымом, передаёт "Утро.ру".

"Всё равно это остаётся частью суши Украины", - заметил он. Отметим, что Украина по-прежнему считает Крым своим, несмотря на прошедший в марте 2014 года референдум, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

Карасев же полагает, что Киев должен верить, что сможет вернуть под контроль утраченные территории Крыма и Донбасса. Однако для этого, уточнил эксперт, новому руководству следует провести экономические реформы и делать уклон на политическую модернизацию.

"Неважно сейчас, есть нюансы, как будет возвращаться Донбасс, но так он точно вернётся. Тогда будет и очередь Крыма, но нужно показать, что с войной, и конфликтом, и с конфронтационными отношениями с Россией", - сказал политолог.