Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский работает на Путина: МН17 привёл диванных экспертов на Западе к неожида...
«Шанс откреститься от внешнеполитических провалов»: Трамп отправил в отставку со...
Запад не интересуют выборы в Крыму: Эксперт о двойных стандартах США и Европы
Косачев оценил шансы на продление ДСНВ после отставки Болтона
Главная / В мире

Украинский политолог выдумал географическую головоломку об "острове Крым"

11 сентября 2019, 04:54  •  98 • В мире
В Незалежной назвали условия возвращения Крыма. По словам политолога Вадима Карасева, сначала Киеву потребуется наладить обстановку и навести порядок в стране. При этом, отметил эксперт, регион не является полуостровом. "Крым же остров", - сказал он, озадачив зрителей в студии географической головоломкой.
Украинский политолог Вадим Карасев назвал Крым островом. Такую географическую головоломку он озвучил в эфире телеканала "Наш". По мнению эксперта, Крым является островом, а вот полуостровом он был в советские времена.
"Крым же остров. В СССР это был полуостров, когда Россия была в составе СССР - то остров", - заявил он и почему-то вспомнил о построенной переправе через Керченский пролив.
По его словам, даже Крымский мост не решает "проблем" с Крымом, передаёт "Утро.ру".
"Всё равно это остаётся частью суши Украины", - заметил он. Отметим, что Украина по-прежнему считает Крым своим, несмотря на прошедший в марте 2014 года референдум, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.
Карасев же полагает, что Киев должен верить, что сможет вернуть под контроль утраченные территории Крыма и Донбасса. Однако для этого, уточнил эксперт, новому руководству следует провести экономические реформы и делать уклон на политическую модернизацию.
"Неважно сейчас, есть нюансы, как будет возвращаться Донбасс, но так он точно вернётся. Тогда будет и очередь Крыма, но нужно показать, что с войной, и конфликтом, и с конфронтационными отношениями с Россией", - сказал политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
10 сентября 2019, 22:24
Хорватия подтачивает газовое господство России? Европейцы ждут прорыва от 10-летней стройки
10 сентября 2019, 15:39
Тупик Джонсона: британский парламент отказал премьеру в проведении досрочных выборов
10 сентября 2019, 09:09
«Несбалансированная позиция»: в Италии призвали избавиться от «подозрений в сближении» с Россией
10 сентября 2019, 09:24
"Намного лучше!": Трамп помечтал побыть на стадионе, чтобы ему намочило голову
11 сентября 2019, 04:54
Украинский политолог выдумал географическую головоломку об "острове Крым"
10 сентября 2019, 09:24
"Хотел бы хотя бы попробовать": Шведский ученый призвал есть умерших людей
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 сентября 2019, 01:24
«Шанс откреститься от внешнеполитических провалов»: Трамп отправил в отставку советни...
11 сентября 2019, 01:39
В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке
11 сентября 2019, 01:39
"Порвали три баяна": Главу Госдепа США заподозрили в излишней радости из-за...
11 сентября 2019, 01:39
Зеленский работает на Путина: МН17 привёл диванных экспертов на Западе к неожиданным ...
11 сентября 2019, 01:39
Лукашенко грозит России, либерда в восторге (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2019, 13:09
Кого обменяют Россия и Украина: Полный список
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
05 сентября 2019, 05:54
"Созданное из ничего государство с выдуманным языком": Израильский дипломат - об Украине
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России начались проблемы с мёдом
05 сентября 2019, 02:24
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымского канала для фауны залива Сиваш
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.