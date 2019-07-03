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Украинский политолог Вадим Карасев: Никто в Киеве помощь от Канады Украине не переоценивает
03 июля 2019, 19:09 • 82 • В России
Украинский президент начал предметное знакомство с мировыми лидерами с премьер-министра Канады Трюдо (превентивные обнимашки с Эммануэлем Макроном пока не в счет). Зеленский много шутил, улыбался, отпускал реплики на английском и вообще излучал оптимизм. Оправдан ли этот оптимизм — об этом рассуждает известный украинский политолог Вадим Карасёв.
- Как оценивают в Киеве договоренности, достигнутые Зеленским в Оттаве с премьером Трюдо — в частности, о поставках бронетехники?
- Сегодня я не стал бы их переоценивать. Никто в среде украинских аналитиков это не называет прорывом. Ну да, обещана еще одна помощь. И надо понимать, что она не очень значительная.
- Помощь эта ничего не решит — в частности, на Донбассе?
- Она не решает проблем стратегического перевеса. Не создаст условий для какого-то изменения военно-политического баланса в регионе. Помощь Канады принимается, приветствуется, но это ничего не меняет по сути.
- Опять, как и в случае с Британией, Канада отправит в Киев бронетранспортеры, которые сама собиралась списывать из своих вооруженных сил?
- Ну так никто и не оценивает канадскую военную технику как самую передовую в мире. Те, кто в теме, считают: более значительной должна стать помощь, которая планируется американским конгрессом на 2020-й год - в районе 300 миллионов долларов. Этот факт подчеркивает: именно США, а не Канада являются ключевым военно-стратегическим партнером Украины. Тем не менее, этот визит и эти договоренности - это правильный ход.
- Почему?
- Он свидетельствует о том, что визит не был туристическим, он не ознакомительный. Он имел совершенно прикладное значение.
- Встреча, состоявшаяся в Оттаве со спецпредставителем Белого дома Волкером важна?
- В какой то степени. Но не преувеличивал бы эту важность. Судя по всему, Германия, Франция и Россия заинтересованы в активизации Нормандского формата. И в таком случае без Волкера точно обойдутся.
- Зеленский встретится с Трампом вскоре?
- До выборов в Раду — нет. А вот уже в августе такая встреча возможна — с президентом США. Встреча с Волкером важна в контексте выборов на Украине. В Оттаве Зеленский мог проинформировать американцев не только о возможном раскладе по итогам выборов. Он наверняка говорил и о формировании кабинета министров с учетом новой Рады.
Обозначил контуры нового политического режима, которые сформируется в августе.
- С Трюдо Зеленскому было легче, чем будет с Трампом?
- Джастин Трюдо комфортен и понятен для Владимира Зеленского — они одного возраста, они медийные лица - это намного комфортнее, чем сразу встречаться с Трампом...
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