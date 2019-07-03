Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парламент начинает с фамилии "Шарий"
Порохомайдан и мы
Сергей Шойгу: Из горящего отсека подводники первым спасли гражданского
За "Лошариком" следили военные США: Американцы интересуются российской...
Главная / В России

Украинский политолог Вадим Карасев: Никто в Киеве помощь от Канады Украине не переоценивает

03 июля 2019, 19:09  •  82 • В России

Украинский президент начал предметное знакомство с мировыми лидерами с премьер-министра Канады Трюдо (превентивные обнимашки с Эммануэлем Макроном пока не в счет). Зеленский много шутил, улыбался, отпускал реплики на английском и вообще излучал оптимизм. Оправдан ли этот оптимизм — об этом рассуждает известный украинский политолог Вадим Карасёв.

- Как оценивают в Киеве договоренности, достигнутые Зеленским в Оттаве с премьером Трюдо — в частности, о поставках бронетехники?

- Сегодня я не стал бы их переоценивать. Никто в среде украинских аналитиков это не называет прорывом. Ну да, обещана еще одна помощь. И надо понимать, что она не очень значительная.

- Помощь эта ничего не решит — в частности, на Донбассе?

- Она не решает проблем стратегического перевеса. Не создаст условий для какого-то изменения военно-политического баланса в регионе. Помощь Канады принимается, приветствуется, но это ничего не меняет по сути.

- Опять, как и в случае с Британией, Канада отправит в Киев бронетранспортеры, которые сама собиралась списывать из своих вооруженных сил?

- Ну так никто и не оценивает канадскую военную технику как самую передовую в мире. Те, кто в теме, считают: более значительной должна стать помощь, которая планируется американским конгрессом на 2020-й год - в районе 300 миллионов долларов. Этот факт подчеркивает: именно США, а не Канада являются ключевым военно-стратегическим партнером Украины. Тем не менее, этот визит и эти договоренности - это правильный ход.

- Почему?

- Он свидетельствует о том, что визит не был туристическим, он не ознакомительный. Он имел совершенно прикладное значение.

- Встреча, состоявшаяся в Оттаве со спецпредставителем Белого дома Волкером важна?

- В какой то степени. Но не преувеличивал бы эту важность. Судя по всему, Германия, Франция и Россия заинтересованы в активизации Нормандского формата. И в таком случае без Волкера точно обойдутся.

- Зеленский встретится с Трампом вскоре?

- До выборов в Раду — нет. А вот уже в августе такая встреча возможна — с президентом США. Встреча с Волкером важна в контексте выборов на Украине. В Оттаве Зеленский мог проинформировать американцев не только о возможном раскладе по итогам выборов. Он наверняка говорил и о формировании кабинета министров с учетом новой Рады.

Обозначил контуры нового политического режима, которые сформируется в августе.

- С Трюдо Зеленскому было легче, чем будет с Трампом?

- Джастин Трюдо комфортен и понятен для Владимира Зеленского — они одного возраста, они медийные лица - это намного комфортнее, чем сразу встречаться с Трампом...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
02 июля 2019, 21:54
«Спасали ребёнка до последнего»: медицинское сообщество встало на защиту калининградских врачей
03 июля 2019, 17:24
«Проведёт детальный анализ»: Госавтоинспекция создаст рабочую группу для возможного пересмотра ПДД
02 июля 2019, 21:54
«Зачем ей лишать жизни чужого пациента?»: юрист — о нестыковках в деле неонатолога Элины Сушкевич
03 июля 2019, 12:39
Песков: Информация о ЧП на подлодке в Североморске относится к гостайне
03 июля 2019, 01:09
По итогам прямой линии: Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
02 июля 2019, 20:24
Депутаты из 132 стран осудили политические санкции против коллег
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2019, 16:09
Путин жёстко осадил Мэй за Скрипалей: "Хочу, чтобы все это запомнили"
30 июня 2019, 11:24
В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров
28 июня 2019, 13:54
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
28 июня 2019, 10:54
1,5 часа за закрытыми дверями. В Белом доме рассказали о чем говорили Путин и Трамп
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске своей реакцией на украинский гимн
30 июня 2019, 18:09
Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу
02 июля 2019, 02:39
США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард" - CNBC
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.