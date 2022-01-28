Украинский политолог пригрозил жертвами: "Россия слаба"

Украинский политолог Сергей Запорожский пригрозил Москве жертвами в случае вторжения в Незалежную. При этом он добавил, что оценивает вероятность наступления всего в 1%: "Россия слаба".

Ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Не могу молчать" заметила, что, несмотря на ожидаемое Киевом наступление России, вся Верховная рада уходит на карантин до 15 февраля.

Она спросила у украинского политолога Сергея Запорожского, с чем связано такое решение чиновников и не надумали ли они самоустраниться от решения острых вопросов на фоне предполагаемой угрозы вторжения.

Эксперт заметил, что власти Незалежной якобы и не говорят о том, что атаки русских начнутся в скором времени. По его словам, сообщается лишь, что сохраняется опасность полномасштабной агрессии.

Сам Запорожский оценил вероятность наступления всего в 1%. При этом он подчеркнул, что Москва будто бы, безусловно, "хочет побомбить Украину", однако взвешивает все риски, которые спровоцирует вторжение.

Политолог считает, что властям России по итогам этого самоанализа придётся подавить своё желание напасть на Незалежную, поскольку сейчас Москва якобы не может позволить себе подобное.

Россия слаба экономически и знает, с какими потерями она столкнётся, если вторгнется на Украину. Именно уже с жертвами среди своих военнослужащих,

- подытожил собеседник "Первого русского".