Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Разведка донесла: Киев переходит в наступление в Донбассе
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
Главная / Политика

Украинский политолог пригрозил жертвами: "Россия слаба"

28 января 2022, 14:55  •  121 • Политика
Украинский политолог Сергей Запорожский пригрозил Москве жертвами в случае вторжения в Незалежную. При этом он добавил, что оценивает вероятность наступления всего в 1%: "Россия слаба".
Ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Не могу молчать" заметила, что, несмотря на ожидаемое Киевом наступление России, вся Верховная рада уходит на карантин до 15 февраля.
Она спросила у украинского политолога Сергея Запорожского, с чем связано такое решение чиновников и не надумали ли они самоустраниться от решения острых вопросов на фоне предполагаемой угрозы вторжения.
Эксперт заметил, что власти Незалежной якобы и не говорят о том, что атаки русских начнутся в скором времени. По его словам, сообщается лишь, что сохраняется опасность полномасштабной агрессии.
Сам Запорожский оценил вероятность наступления всего в 1%. При этом он подчеркнул, что Москва будто бы, безусловно, "хочет побомбить Украину", однако взвешивает все риски, которые спровоцирует вторжение.
Политолог считает, что властям России по итогам этого самоанализа придётся подавить своё желание напасть на Незалежную, поскольку сейчас Москва якобы не может позволить себе подобное.
Россия слаба экономически и знает, с какими потерями она столкнётся, если вторгнется на Украину. Именно уже с жертвами среди своих военнослужащих,
- подытожил собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



121
Источник
Похожие новости
28 января 2022, 07:20
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: Всего "один звонок!"
28 января 2022, 01:30
Переговорам конец? Нуланд готовится к военному ответу России
28 января 2022, 03:50
Президент Молдавии повторила "финт Зеленского", напугав жителей
28 января 2022, 09:05
Нуланд пошутила о начинке "Северного потока - 2" и вмиг получила "диагноз" от русских
28 января 2022, 03:50
США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Украины
28 января 2022, 09:05
Подковёрную "битву бульдогов" в США разъяснил журналист: Что не так в беседе Байдена с Зеленским?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
26 января 2022, 19:10
Тёмное царство: Казахстан поплатился за произвол над защитником русских
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что могут и быстрее
21 января 2022, 17:50
Зеленский проиграл: Украинцы перейдут на сторону русской армии
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
28 января 2022, 07:20
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: Всего "один звонок!"
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.