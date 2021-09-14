Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – несерьёзно"

Украинский политолог Валентин Гайдай считает, что президент Владимир Зеленский может попытаться использовать не слишком правильный метод, чтобы встретиться с Путиным. Он предостерёг главу государства от ошибки. "Ждать у туалета – несерьёзно", - произнёс эксперт.

В ходе пресс-конференции политологов, организованной украинской медиагруппой "Голос" и транслировавшейся на YouTube, Гайдай заявил, что Владимиру Зеленскому имеет смысл ехать на Генассамблею ООН, заседание которой пройдёт в Нью-Йорке, только если там будет президент России Владимир Путин.

Эксперт объяснил, что большие международные мероприятия – это потенциальная возможность для кулуарной встречи. Если на Генассамблею ООН приедет Путин, то у Зеленского в разы повысятся шансы с ним переговорить. Однако это не означает, что делегация из России на это согласится. Причём подобных мероприятий в ближайшее время планируется несколько: это и форум в Давосе, это и саммит Большой двадцатки, на который приезжают далеко не только члены G20.

Валентин Гайдайн предостерёг Зеленского от ошибки, которую допускали его предшественники. В частности, не ждать Путина "у туалета". Так, по словам политолога, поступила Юлия Тимошенко пять лет назад, когда президентом США стал Дональд Трамп.

"Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю, что это правильно, серьёзно", - произнёс украинский эксперт.

Он подчеркнул: Киеву нужно просто определиться с форматом встречи и договориться о нём с Кремлём.

С форматом переговоров по разным вопросам у украинских властей постоянно возникают проблемы. Так, ранее сообщалось, что официальный Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу. По словам вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Украина намерена продавить новый формат переговоров.