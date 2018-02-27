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Украинский политолог перепутал русское ТВ с родным: Сдавший Крым Киев создал фронт США и Европы против Москвы

27 февраля 2018, 01:24  •  88 • В мире
Политолог Андрей Окара в эфире "Первого канала" заявил, что Крым является для России "наживкой".
Ведущий "Первого канала" Артем Шейнин раскритиковал заявление украинского политолога Андрея Окара о том, что Крым является "наживкой" для России.
Как заявил политический эксперт, Крым стал яблоком раздора в отношениях России и Запада. Окара процитировал оценку экс-главы МИД Литвы Пятраса Вайтекунаса, который заявил, что бескровной "сдачей" Крыма Киев якобы "переиграл" Москву. Литовский дипломат считает, что крымский вопрос создал против России "мощный фронт США и Европы".
Украинский эксперт оказался солидарен с такой позицией и принялся ее защищать.
"Крым - это наживка для российской внешней политики, из-за которой вот говорят, что Россию везде не любят, а до Крыма такой вопрос не стоял", - заявил он, добавив, что к этому можно добавить и многовековую историю противостояния литовцев с Московским княжеством.
Однако слова украинца опроверг ведущий "Первого" Артем Шейнин. Он заявил, что Крым привели бы к исторической пропасти действия Киева, Москва этот путь в никуда для региона предотвратила.
"Теперь в Крыму стоит система, которая контролирует весь черноморский бассейн. Раньше бы не стояла", - сказал ведущий, добавив, что "чем больше крика раздается с этой стороны (поляки и украинцы), тем больше мы понимаем, что делаем что-то полезное для безопасности нашей страны".
Шейнин заметил, что такие аналогичные крымским "вопли" можно услышать, говоря о Сирии.
"Это потому, что мы наконец-то начали заниматься своей безопасностью", - резюмировал он.

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