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Украинский политолог о взятии Мелитополя: "Всё было нормально, но произошла провокация"

25 февраля 2022, 13:45  •  340 • Политика
Украинский политолог Владимир Рогов рассказал о взятии Мелитополя. Военнослужащие Донбасса, участвующие в освободительной операции, вошли в город без каких-либо боевых действий по договорённости с местными властями: "Всё было нормально, но произошла провокация".
Политолог из Запорожья Владимир Рогов в спецвыпуске Царьграда о ходе миротворческой операции на Украине рассказал об освобождении Мелитополя.
Военнослужащие Донбасса, участвующие в операции, вошли в город без каких-либо боевых действий по договорённости с местными властями. Поэтому обошлось без потерь и разрушений.
Таким образом, всё проходило мирно, но лишь до сегодняшнего утра. Так, служащим ВСУ, СБУ, прокуратуры и других ведомств, подконтрольных киевскому режиму, было предложено перейти к мирной жизни и сложить оружие.
Те, кто не убежал, согласились. Затем офицеры со стороны освободительных войск общались с представителями СБУ.
Всё было нормально, но тут произошла провокация. Когда ими были получены гарантии, что никто ничего не будет с ними делать, если они переходят к мирной жизни, началась стрельба в упор по офицерам и переговорщикам,
- передал собеседник "Первого русского".
Естественно, после этого началась зачистка здания СБУ. Однако количество сотрудников украинского ведомства, которые прибегли к этому обману, не столь велико. Это те представители службы, которые причастны к пыткам и замешаны в военных преступлениях, пояснил Рогов.
Эти персонажи, видимо, поразмыслили и поняли, что всё о них в итоге станет известно. И решили устроить провокацию и спровоцировать бой,
- подытожил эксперт.

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