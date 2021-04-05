Украинский политолог о разговоре Зеленского и Байдена: "НАТО воевать за Украину не будет"

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, о чём могли говорить президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. По его словам, радость украинских патриотов из-за того, что США якобы поддержали Киев, преждевременна. Эксперт уверен: "НАТО воевать за Украину не будет".

2 апреля Джо Байден впервые провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Впоследствии офис президента Украины заявил, что американская сторона выразила Киеву полную поддержку и что Киев и Вашингтон - "братья по оружию" в области борьбы с коррупцией.

Однако Погребинский не считает, что в ходе этих переговоров, которые продлились меньше часа, Байден сказал что-то действительно важное для Украины. В противном случае украинские чиновники уже бы говорили об этом со всех трибун.

У нас тут многие интерпретировали этот диалог, что чуть ли НАТО не начнёт воевать на территории Украины. На самом деле ничего подобного и похожего не обсуждалось, - пояснил политолог Nation News.

Более того, Погребинский не исключает, что Байден в перспективе может даже согласовать с Россией шаги по принуждению враждующих к перемирию в Донбассе. А вот "нормандский формат", как полагает специалист, уже практически мёртв. Не случайно страны "нормандской четвёрки" не стали приглашать Зеленского на переговоры.