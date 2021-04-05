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Украинский политолог о разговоре Зеленского и Байдена: "НАТО воевать за Украину не будет"
05 апреля 2021, 20:55 • 47 • Политика
Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, о чём могли говорить президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. По его словам, радость украинских патриотов из-за того, что США якобы поддержали Киев, преждевременна. Эксперт уверен: "НАТО воевать за Украину не будет".
2 апреля Джо Байден впервые провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Впоследствии офис президента Украины заявил, что американская сторона выразила Киеву полную поддержку и что Киев и Вашингтон - "братья по оружию" в области борьбы с коррупцией.
Однако Погребинский не считает, что в ходе этих переговоров, которые продлились меньше часа, Байден сказал что-то действительно важное для Украины. В противном случае украинские чиновники уже бы говорили об этом со всех трибун.
Более того, Погребинский не исключает, что Байден в перспективе может даже согласовать с Россией шаги по принуждению враждующих к перемирию в Донбассе. А вот "нормандский формат", как полагает специалист, уже практически мёртв. Не случайно страны "нормандской четвёрки" не стали приглашать Зеленского на переговоры.
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