Украинский политолог о происходящем в стране: «Украина превратилась в больного человека Европы. В чемодан без ручки»

Почему русскоязычное население Украины не выходит на митинги в поддержку русского языка? Усилится ли отток населения из незалежной после решения Владимира Путина о выдаче российских паспортов всем жителям Донбасса? Оправдает ли Владимир Зеленский и его партия ожидания народа? Об этом накануне выборов в Верховную Раду корреспондент «Комсомолки» поговорила с экспертом Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андреем ВИДИШЕНКО.

«ОТКАЗ ОТ РУССКОГО ЯЗЫКА – АБСУРД»

- Почему народ на Украине не устраивает протесты против вступившего в силу закона «про мову»? У вас ведь больше половины страны на русском говорит…

- На Украине избиратели очень часто начинают голосовать против собственных интересов: это, прежде всего, касается прав русскоязычного населения и защиты прав канонической православной церкви. Большая часть населения Украины предпочитает говорить на русском, но при этом наименее склонна к отстаиванию своих прав.

Это результат деградации политического процесса и абсолютной неадекватности национальных элит, непонимания того, что подобная ситуация фактически ставит вопрос: является ли полураспад украинского государства необратимым процессом или он обратим. Мечта в значительной степени ущербных мовных популяризаторов – затащить нас в неконкурентоспособную резервацию. Речь идет о стране, которая не сможет полноценно развивать потенциал собственных граждан, учитывая то, что вся частная сфера, большая часть бизнеса в Украине живет русским языком. Не говоря уже о том, что русский язык – часть национального достояния народа Украины. Это абсолютный абсурд - отказываться от одной из основ собственной национальной идентичности.

- Но при этом народ фактически безмолвствует…

- Если говорить о юго-восточных областях, то народ не безмолвствует. По всем опросам, это одна из главных причин протестных настроений. Но в целом по стране люди больше озабочены низкими доходами и социальной незащищенностью, поэтому языковые проблемы уходят на второй план. Еще надо понимать, что СМИ на Украине абсолютно узурпированы государством и олигархическими группами. Тема защиты русского языка в них не поднимается. А российские каналы смотрит всего 4-5 процентов населения Украины.

10 МИЛЛИОНОВ УКРАИНЦЕВ УЕХАЛИ

- Правда, что люди массово бегут из Украины? Подписанный Владимиром Путиным закон о выдаче российских паспортов всем жителям Донбасса усилит этот процесс?

- За последние 5 лет из страны уехали примерно 10 миллионов граждан. Если в 2013 году население Украины было 44 миллиона человек, то сейчас (по неофициальным оценкам) оно составляет менее 30 миллионов человек. Это с учетом того, что часть территорий Украины в границах 1991 года сейчас неподконтрольна официальному Киеву.

- На выборах в Верховную Раду по предварительным опросам второе место занимает «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая выступает за сближение Украины с Россией. Удастся ли ей проводить свои решения в новом парламенте? В нынешней Раде оппозиция ведь тоже присутствовала.

- Представители «Оппозиционной платформы» очень ограниченно присутствовали в Верховном совете нынешнего созыва Рады. В первую очередь не был представлен один из основных лидеров – глава политического совета партии Виктор Медведчук. Его присутствие в Раде коренным образом меняет расстановку сил в украинском политическом процессе. Восстановление присутствия политического юго-востока в Раде позитивно скажется на развитии отношений Киева и Москвы.

«США УКРАИНА НУЖНА ЛИШЬ ДЛЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РОССИИ»

- Герой Зеленского в сериале «Слуга народа» стал президентом, независимым от олигархов. Такое возможно?

- Это утопия. Информационное пространство Украины подконтрольно всего лишь двум политическим силам: большая часть олигархическим кланам, меньшая – грантоедским организациям, которые являются прямыми агентами влияния США. Именно поэтому оппозиционным силам не так легко в короткие сроки сыграть в обратную сторону.

- А что будет с американским влиянием: усилится оно при Зеленском или уменьшится?

- Сейчас Украина как государство лишено суверенитета, оно объект внешнеполитического управления со стороны США. Появление Зеленского, как ставленника нескольких олигархических групп, конечно, внесет изменения в повестку двусторонних отношений Киева и Вашингтона. Но надо понимать, что эти отношения всего лишь проекция двусторонних отношений России и США. Украина играет роль инструмента для дестабилизации России. Не более того. И это полностью противоречит национальным интересам Украины. Это дестабилизирует европейский континент. За последние пять лет Украина превратилась в больного человека Европы, в чемодан без ручки. Из-за политического кретинизма украинского правящего класса (некой пародии на национальную элиту) страна в течение последних пяти лет полностью выбита из стратегически важных трансевразийских торговых и транспортных коридоров. Китай поставил на Украине крест в вопросе реализации проекта Шелкового пути и становления проекта «Один пояс – один путь». Из-за политической нестабильности Украина не участвует в проекте. Все это способствует дальнейшей экономической и политической деградации.

Пока Зеленский демонстрирует сохранение прежней риторики в отношении США, интеграции в НАТО и европейские структуры. Все это говорит о некомпетентности внешнеполитических советников президента. Перспектива европейской интеграции, которой на самом деле не было у Украины и в 2014-м году, приказала долго жить. Не говоря о том, что политика евроинтеграции нанесла прямой экономический ущерб национальным интересам Украины, уничтожив производства с высокой добавочной стоимостью и фактически приведя к падению ВВП.

- И все же украинцы в евроинтеграцию поверили.

- Это свидетельство критического падения уровня образования и политической информированности населения.

В ЗЕЛЕНСКОМ РАЗОЧАРУЮТСЯ

- Оправдает ли Зеленский ожидания народа?

- Те, кто голосовал за Зеленского только чтобы не голосовать за Порошенко, будут разочарованы. Зеленский уже сейчас демонстрирует отсутствие собственных возможностей к радикальному изменению политической и экономической ситуации.

- Наступит ли мир на Украине?

- Политическое урегулирование гражданского конфликта неизбежно. А вот когда это произойдет - напрямую зависит от парламентских выборов и смены политической риторики. Украина заложник попытки агрессивного пассионарного меньшинства установить власть над не очень политически активным большинством. И пока политическая риторика сохранит формы, заложенные Порошенко, партия мира не сможет добиться необходимых результатов. Но рано или поздно политическое урегулирование непременно состоится, как и нормализация отношений Киева и Москвы.

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