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Украинский политолог о хорватском "предательстве": Это было неожиданно

26 января 2022, 19:10  •  132 • Политика
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал хорватский демарш, который в Киеве расценили как предательство. По его словам, это шокировало украинские власти, так как было совершенно неожиданно.
Киев резко осудил президента Хорватии Зорана Милановича, который заявил, что его страна отзовёт военных из НАТО, если альянс разожжёт войну между Россией и Украиной. Посла Хорватии вызвали в МИД Украины и отчитали, а самого Милановича внесли на украинский сайт "Миротворец".
Погребинский в разговоре с "Народными новостями" отметил, что Украина не ожидала такого от хорватов, поэтому и реакция оказалась столь бурной.
На Украине есть устоявшийся стереотип, что хорваты должны быть на её стороне в случае войны. А хорваты берут и говорят, что не пойдут на войну. Поэтому в реакции Киева нет ничего удивительного,
- пояснил эксперт.
Отметим, что это уже не первая "зрада" от западных партнёров. Ранее командующий ВМС Украины вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Украина навсегда потеряла Крым. МИД Украины тут же устроил скандал, потребовав опровержения. После этого высокопоставленному офицеру пришлось подать в отставку.

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