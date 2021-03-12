Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»

Украинский политолог Юрий Романенко раскритиковал расхожую на Украине точку зрения и призывы к восстаниям, либо же вообще каким-то применениям силы для разрешения насущных задач, произносимых, в том числе, его коллегами и общественными деятелями.«На „Прямом‟ у Березовца сидит в гостях Мирослав Гай и рассказывает о том, что на Украине „була найбільша кількість повстань‟. Почитал бы Гай книжки о том, чем заканчивались все эти „повстання‟», — возмутился Романенко в соцсети.Он пояснил, что все так называемые «повстання» на Украине осуществлялись без «мозгов и стратегии», по причине чего всегда превращались в бунт.«И вся история Украины — это череда таких бунтов, где такие недалёкие ребята как Гай заканчивали на палі, в Сибири или, в лучшем случае, за границей, где писали мемуары в духе „мы всё про**али‟», — напомнил Романенко.«Вся эта „волелюбність‟ украинцев, воспетая украинскими классиками, всегда заканчивалась анархией, которая заканчивалась оккупацией. Однако, даже события 2014 года ничему не научили. Ничему абсолютно», — посетовал он.Политолог выразил обеспокоенность, что «и сейчас на наших глазах готовится ещё один акт трагедии украинской государственности». Расчёт на дружеское плечо США, по мнению Романенко, тщетен.«Когда дурачков сначала спровоцируют на очередную заварушку (причём, очередную заварушку, в которую мы лезем с голой ср*кой и головами, набитыми фантазиями о том, что прилетит Байден в голубом вертолёте и всё порешает), а потом Украина получит очередное Андрусовское перемирие. Вы хотя бы, твари тупорылые, посмотрели, что это такое», — возмутился политолог.«Не будет Украины счастливой, пока будет бегать за одноклеточными опереточными гайдамаками. Будет только умываться кровью и выть тужливі пісні. Потому гоните всех прочь, кто обещает лёгкое решение проблем. Особенно с помощью гайдамаков и прочих прелестей „сивої давнини‟», — предостерёг Романенко.Он заявил, что «самый больший вред Украине причиняют именно такие украинцы, предлагающие именно такие решения».Романенко призвал соотечественников помнить свою бесславную историю и отказаться от «голож*пого героизма», и ещё раз настоятельно призвал гнать прочь его не очень умных носителей.«Так что всю волелюбнисть и прочий голож*пый героизм надо оставить на пыльной полке нашей пока бесславной (!!!) истории. Надо быть большими иезуитами, чем сами иезуиты, чтобы выгрызть Украине место под солнцем. По-другому не получится с такими соседями, как у нас. Потому гоните прочь тупорылых „повстанців‟. Горе они принесут. Причём, горе не только на ваши, но и на свои дурные головы», — заявил политолог.Напомним, ранее украинский националист Дмитрий Корчинский предложил Генштабу и политическому руководству страны готовиться к тому, чтобы «переносить боевые действия на территорию врага», создавать «грязную бомбу» и наносить удары по Москве.