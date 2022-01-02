Шествие украинских националистов, посвященное памяти пособников нацистов Степана Бандеры — это «жалкое и убогое» зрелище. В то же время собравшиеся на акции «фрики» наглядно демонстрируют природу подобного рода шествий, о чем в субботу, 1 января, рассказал украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с «Известями».

Кроме того, мероприятия бандеровцев свидетельствуют об отсутствии массовых акций в среде политических украинцев, заметил собеседник.

«Все нормальные люди празднуют Новый год, а поклонники Степана Андреевича выходят на факельное шествие на Крещатик. Традиционная бродилка националистов. Им и раньше никто не запрещал этого делать, но были времена, когда на шествии собиралось много людей, однако в этом году это выглядело жалко и убого. Политические украинцы массовых акций не собирают и это было показано сегодня. Подошли к офису [президента Украины Владимира] Зеленского, погрозили флагом, напоминая о бандеровской революции», — сообщил Золотарев.

Политолог также обратил внимание на умелое использование украинских националистов бывшим главой государства Петром Порошенко, в то время как нынешний президент Зеленский вряд ли сможет реализовать свои интересы посредством сторонников правых взглядов.

Дополнительно для наглядности идеологических взглядов украинского населения Золотарев предложил сопоставить число собирающихся 9 мая граждан с аналогичным показателем 1 января.

Ранее этим же днем, 1 января, украинские националисты провели факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. Толпа с плакатами, лозунгами и флагами прошла от парка Шевченко до офиса украинского президента, подходы к которому были перекрыты силовиками.

По данным национальной полиции, участие в шествиях по стране приняли 3,5 тыс. человек, при этом порядок на акциях обеспечивали 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Факельное шествие является ежегодным мероприятием, которое проводится в первый день нового года.

Как указал глава Крыма Сергей Аксенов, данная акция националистов — это демонстрация нацистской сущности киевского режима, которая губит Украину и в целом непригодна для государственного строительства. Политолог Юрий Светов, комментируя мероприятие в Киеве, подчеркнул истинность утверждения российского президента Владимира Путина, который заметил: из Украины пытаются сделать анти-Россию, для чего требуются антигерои.