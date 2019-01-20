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Украинский политолог назвал повод для войны с Россией, и он безумен

20 января 2019, 16:39  •  54 • В России

В последние дни минувшего года, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что ведет переговоры о покупке «украинской газовой трубы» с несколькими инвесторами, в том числе, и с американскими. С одной стороны, похоже на блеф - после запуска российского «Северного потока-2» и потока «Южного», украинская газотранспортная система, идущая через воюющую, нестабильную страну, потеряет всякий смысл. Но возможна комбинация, в которой много фантастических допущений. Ее озвучил украинский политолог и политтехнолог Дмитрий Раимов. Дословно:

- Война между Россией и Украиной может начаться в том случае, если газопровод «Северный поток — 2» не будет построен, а США возьмут под контроль украинскую газотранспортную систему и в какой-то момент перекроют поставки российского газа в Европу. В такой ситуации Москва потеряет десятки миллиардов долларов и у нее останется только одна возможность — развязать войну, заявил Дмитрий Раимов в эфире канала «112 Украина».

На Украине уже много лет пытаются выдавать свои «хотелки» за сбывшиеся мечты. Чтобы слова Дмитрия Раимова сбылись, нужно выполнять ряд пустяковых условий. Сначала надо не построить «Северный поток-2», который интересен и нужен всей Европе, без исключения, и ломающаяся Дания лишь подтверждает это. Потом, неким неназванным американским инвестором, который собирается якобы купить украинскую «трубу», должно овладеть безумие. Такое же безумие должно посетить и Совет директоров этой таинственной фирмы, и ее акционеров - чтобы вложить деньги в такой токсичный актив, как пустая газовая труба. Причем, накануне войны из-за этой трубы! Потом, с ума должны сойти в Москве, которая начнет расплетать политические интриги и экономические проблемы с помощью большой войны в Европе. По мнению украинских политологов, именно так и решаются все геополитические проблемы. Судя по пятилетней войне на Донбассе, они серьезно так считают!

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