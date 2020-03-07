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Украинский политолог Михальченко пообещал новому правительству кризис через полгода
07 марта 2020, 13:35 • 93 • Украина
Киев, 5 марта. Новое правительство Украины во главе с Денисом Шмыгалем ждет кризис в течение полугода. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя утверждение Верховной радой Украины нового состава правительства.
Несмотря на обновление кабинета министров, общая социально-экономическая ситуация на Украине не изменится, полагает собеседник ФАН.
Кроме того, старое правительство за прошедшие месяцы так и не овладело ситуацией в стране.
Безусловно, глава нового кабинета министров — грамотный человек, отмечает собеседник ФАН.
Поэтому выстроить нормальные взаимоотношения между субъектами экономики не получится.
Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что смена правительства не изменит курс страны, так как Украина по-прежнему находится под иностранным управлением.
Автор: Даниил Куперницкий
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