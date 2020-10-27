Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что Украину ждёт «война городов»

Примечательную картину будущего в свете результатов местных выборов нарисовал киевский эксперт Бондаренко. По его мнению, роль губернаторов областей будет снижаться, а власть сконцентрируется в руках мэров семи крупнейших промышленных, культурных и политических центов страны – Киева, Харькова, Одессы, Днепропетровска, Мариуполя, Запорожья и Львова. Бондаренко убеждён, что по мере того как власть утечёт в крупные города, между ними станут возникать конфликтные ситуации, вплоть до войны.

Интрига заявления Бондаренко состоит в том, что он считается идейным противником теории распада Украины на несколько государств, и полагает, что унитарное устройство убережёт страну от крупных потрясений. Во всяком случае, так он считал до недавнего времени. Но то ли итоги выборов возымели воздействие на представления политолога, то ли он в корне пересмотрел их по каким-то иным причинам, однако теперь Бондаренко озвучивает принципиально иные сценарии будущего Украины. «Вместо старой системы «двадцать пять областей на ручном управлении» из Киева появляется новая система – «семь городов плюс столица». Мэры этих городов имеют значительно больший вес, чем главы областных администраций». «Роль городов – «полисов» будет возрастать, вплоть до войн между «полисами» и их открытого противостояния с центром». Таким образом, считает Бондаренко, «на Украине формируется «семимэрщина» – по аналогии с «семибоярщиной» в московском государстве периода смутного времени» или «семибанкирщиной» времён Бориса Ельцина. Как минимум пятеро из избранных мэров – Кличко, Кернес, Филатов, Труханов и Садовой – будут фрондировать по отношению к центральным властям. И мэры городов «второй лиги» тоже будут идти на конфронтацию с центром». Ранее центр добивался лояльности, покупая местные власти. «Теперь регионы получили живые деньги и ушли в анархию. Зачем нам государство, если мы теперь сами себе хозяева?!».

Можно лишь отметить, что Кличко мэром Киева пока не избран – и ещё не факт, что он в итоге обойдёт своего конкурента из ОПЗЖ Попова. Но как бы там ни было, новый мэр Киева, несомненно, займёт в отношении центра фрондёрскую позицию (причём фрондёрство Бойко будет менее болезненным для Зеленского). Наверняка Кличко припомнит Зеленскому начало избирательной кампании, когда против мэра настроили силовиков, и те взялись вычищать заместителей Кличко, заводя уголовные дела.