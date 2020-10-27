Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зар...
Главная / Украина

Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что Украину ждёт «война городов»

27 октября 2020, 16:25  •  86 • Украина
Примечательную картину будущего в свете результатов местных выборов нарисовал киевский эксперт Бондаренко. По его мнению, роль губернаторов областей будет снижаться, а власть сконцентрируется в руках мэров семи крупнейших промышленных, культурных и политических центов страны – Киева, Харькова, Одессы, Днепропетровска, Мариуполя, Запорожья и Львова. Бондаренко убеждён, что по мере того как власть утечёт в крупные города, между ними станут возникать конфликтные ситуации, вплоть до войны.
Интрига заявления Бондаренко состоит в том, что он считается идейным противником теории распада Украины на несколько государств, и полагает, что унитарное устройство убережёт страну от крупных потрясений. Во всяком случае, так он считал до недавнего времени. Но то ли итоги выборов возымели воздействие на представления политолога, то ли он в корне пересмотрел их по каким-то иным причинам, однако теперь Бондаренко озвучивает принципиально иные сценарии будущего Украины. «Вместо старой системы «двадцать пять областей на ручном управлении» из Киева появляется новая система – «семь городов плюс столица». Мэры этих городов имеют значительно больший вес, чем главы областных администраций». «Роль городов – «полисов» будет возрастать, вплоть до войн между «полисами» и их открытого противостояния с центром». Таким образом, считает Бондаренко, «на Украине формируется «семимэрщина» – по аналогии с «семибоярщиной» в московском государстве периода смутного времени» или «семибанкирщиной» времён Бориса Ельцина. Как минимум пятеро из избранных мэров – Кличко, Кернес, Филатов, Труханов и Садовой – будут фрондировать по отношению к центральным властям. И мэры городов «второй лиги» тоже будут идти на конфронтацию с центром». Ранее центр добивался лояльности, покупая местные власти. «Теперь регионы получили живые деньги и ушли в анархию. Зачем нам государство, если мы теперь сами себе хозяева?!».
Можно лишь отметить, что Кличко мэром Киева пока не избран – и ещё не факт, что он в итоге обойдёт своего конкурента из ОПЗЖ Попова. Но как бы там ни было, новый мэр Киева, несомненно, займёт в отношении центра фрондёрскую позицию (причём фрондёрство Бойко будет менее болезненным для Зеленского). Наверняка Кличко припомнит Зеленскому начало избирательной кампании, когда против мэра настроили силовиков, и те взялись вычищать заместителей Кличко, заводя уголовные дела.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
27 октября 2020, 00:50
«Зелёная сказка» потерпела полное фиаско, которое может привести к федерализации
26 октября 2020, 17:30
"Нанес коварный удар". Киев назвал вмешательство Будапешта в украинские выборы наглым
27 октября 2020, 00:50
Посол Румынии в Молдове попытался оправдать фашизм
27 октября 2020, 13:40
На Украине на местных выборах избиратель проголосовал за Путина
27 октября 2020, 10:00
Эксперт: 50 лет диктатуры на Украине, и русские забудут свой язык 
27 октября 2020, 10:00
Журавко заявил, что легалайз превратит Украину в "наркотический хаб"
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о р...
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тиханов...
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политоло...
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
27 октября 2020, 06:20
Украина расписалась в политическом самоубийстве. Киев сделал противоречивое признание...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 14:10
"Знает кошка американская, чьё сало съела": Сатановский предсказал итог выборов в США
24 октября 2020, 17:50
"Я тоже сюда, а потом туда": Учебник русского заставил иностранцев плакать
22 октября 2020, 20:00
Назревает скандал: Харьковские конструкторы попытались тайно уничтожить секретное оружие
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказал президент о Карабахе
25 октября 2020, 20:25
"Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией": Отказ от триколора вновь вызвал критику
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.