Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка

Украинский политолог Василь Вакаров не сдержался после слов русского коллеги Владимира Корнилова о крови на руках президента Украины Владимира Зеленского. Эмоции эксперта не смогла скрыть даже натянутая улыбка.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" Корнилов прокомментировал убийство пенсионера в донецкой Александровке. Напомним, что накануне украинский снайпер расстрелял пожилого мужчину. Спасатели не могли попасть на место трагедии до поздней ночи из-за того, что украинские боевики вели по этой окрестности шквальный огонь. Потом тело всё же получилось забрать, но только ночью.

По словам Корнилова, "этот погибший пожилой человек в Донецке - это уже кровь на руках Зеленского".

"Это уже убийца - господин Зеленский. Он так кричал, что он за мир, но то, что он сейчас делает и его боевики, которым, по сути, сейчас развязали руки, - это и есть участие Зеленского в убийстве", - сказал Корнилов.

Внимательно слушавший политолога Василь Вакаров, хоть и молча, но довольно красноречиво отреагировал на слова коллеги. Несмотря на натянутую улыбку, скулы политолога выдавали прилив злости. Однако украинский эксперт, вероятно, опасаясь выгона из студии, всё же сдержался, продолжив демонстрировать напряжённую улыбку.