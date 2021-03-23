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Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка

23 марта 2021, 10:15  •  320 • Политика
Украинский политолог Василь Вакаров не сдержался после слов русского коллеги Владимира Корнилова о крови на руках президента Украины Владимира Зеленского. Эмоции эксперта не смогла скрыть даже натянутая улыбка.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" Корнилов прокомментировал убийство пенсионера в донецкой Александровке. Напомним, что накануне украинский снайпер расстрелял пожилого мужчину. Спасатели не могли попасть на место трагедии до поздней ночи из-за того, что украинские боевики вели по этой окрестности шквальный огонь. Потом тело всё же получилось забрать, но только ночью.
По словам Корнилова, "этот погибший пожилой человек в Донецке - это уже кровь на руках Зеленского".
"Это уже убийца - господин Зеленский. Он так кричал, что он за мир, но то, что он сейчас делает и его боевики, которым, по сути, сейчас развязали руки, - это и есть участие Зеленского в убийстве", - сказал Корнилов.
Внимательно слушавший политолога Василь Вакаров, хоть и молча, но довольно красноречиво отреагировал на слова коллеги. Несмотря на натянутую улыбку, скулы политолога выдавали прилив злости. Однако украинский эксперт, вероятно, опасаясь выгона из студии, всё же сдержался, продолжив демонстрировать напряжённую улыбку.

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